Santiago Giménez despierta interés de un equipo de la Premier League

Las buenas actuaciones de Santiago Giménez siguen levantando el interés de varios equipos en Europa. El delantero del Feyenoord, quien registra 9 goles en la Temporada 2022/23 de la Eredivisie, ha llamado la atención de un equipo de la Premier League.

El atacante de 21 años de edad sería buscado por el Brighton de la Liga de Inglaterra, cuadro que se encuentra en el sexto puesto de la clasificación y tiene aspiraciones de poder entrar en puestos de competencias europeas como la Europa League o la UEFA Champions League.

Durante la presente campaña, Santiago Giménez ha sido una pieza clave en el equipo de Rotterdam. Y es que además de los nueve tantos que registra en la Premier League, el mexicano ha hecho dos goles en la Copa de los Países Bajos y registra cinco anotaciones en la Europa League.

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¿Cuánto cuesta Santiago Giménez?

Actualmente, el atacante del Feyenoord tiene un valor estimado de 9 millones de euros y tiene un contrato vigente con la escuadra de la Eredivisie hasta 2026, no obstante, en el siguiente mercado de fichajes va a ser del interés de varios equipos por llevarlo a sus filas.

Entre otros conjuntos que levantarían la mano por hacerse de los servicios del mexicano se encontrarían el Sevilla y Benfica. Medios en Portugal señalan que el conjunto de Lisboa estará dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero para llevar a Santiago Giménez a la Primeira Liga, sin embargo, el atacante no ha sido contactado por el equipo para empezar las negociaciones.

En la Temporada 2022/23, el Feyenoord se ubica en lo más alto de la clasificación con 64 puntos tras 27 partidos disputados de los cuales, el delantero mexicano ha tenido actividad en 25 encuentros registrando 1,330 minutos de actividad.

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