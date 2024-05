El héroe del América en la final, habló tras salir Bicampeón

Después de vencer al Cruz Azul en la final del Clausura 2024 y conseguir el bicampeonato en la Liga BBVA MX el arquero de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, habló sobre el sentimiento que provoca alzar otro título con el cuadro azulcrema.

“Son tantas emociones, no puedo creer que somos bicampeones, agradecido con Dios, con la gente que creyó en mí, con mi familia por ser los pilares de esto, estoy viviendo los mejores días de mi vida”, añadió el guardameta de las Águilas tras el título.

Te puede interesar: Esposa del ‘Chicote’ Calderón le responde tras dedicatoria del título

Ramón Juárez: ''Es una sensación indescriptible’’

La atajada de la 15

Después de salvar una jugada fundamental en los minutos finales de la segunda, Malagón se convirtió en el héroe del decimoquinto título de liga para el América, manteniendo su arco en ceros en la vuelta de la final del Clausura 2024 en el Estadio Azteca.

“Yo creo que la última, sí, porque ellos la recuperan y con las emociones encima, no sé cómo la saqué si te soy sincero, pero muy bonito porque se sufrió con el tema de ConcaChampions y se decía que no estábamos bien que esto y que el otro, pero hoy somos campeones, lo que sigue, seguro, el patrón ya no va a pedir otra pero ahora nos toca disfrutar”, añadió Malagón.

Listo para la Copa América con la Selección Mexicana

A unas semanas de iniciar la Copa América el guardameta de la Selección Azteca está listo para fungir como el portero titular en el verano, pero primero se tendrá que ganar el puesto en los juegos amistosos frente a Bolivia, Uruguay y Brasil, en donde Jaime Lozano decidirá al titular para la competencia continental.

“Pues primero presentarme allá, yo siempre lo he dicho, hay que chambear y ya los encargados van a decidir quien juegue, pero hay que estar a disposición de los jefes para ver qué dicen”, aseguró el portero de las Águilas del América.

Te puede interesar: Los equipos de la Liga BBVA MX que no felicitaron al América tras el bicampeonato