¿Cuál sería el salario de Aaron Ramsey en la Liga BBVA MX?

Aaron Ramsey está cada vez más cerca de firmar con los Pumas. El sueldo de jugador europeo sería aproximadamente 1.8 millones de dólares. En pesos mexicanos, esto serían más de 34 millones de pesos.

Pumas estaría sumando a sus filas a un jugador que tiene más de 300 juegos y 60 anotaciones. Además, que cuenta con una amplia trayectoria en clubes como Arsenal o Juventus.

Pumas se prepara para lo que será su pretemporada en Playa del Carmen del 11 al 22 de junio.

“Sí, sin duda (está dispuesto a hacer el capitán), hablo mucho con todos mis compañeros, ellos tienen un respeto muy grande por mí y yo por ellos, y ese liderazgo es importante dentro de la cancha, pero todos son importantes, no solamente quien lleve el brazalete porque todos tenemos que aportar alguna cosa, porque a veces dentro de un partido el más joven o el más grande tiene que aportar las palabras porque eso es muy importante y se tiene que hablar para que se solucionen muchas cosas”, dijo Nathan Silva previo a la pretemporada acerca de la posibilidad de ser el nuevo capitán de Pumas.

Los felinos tendrán que enfrentar este nuevo torneo sin uno de sus referentes, Lisandro Magallán.

“Va a ser difícil porque él es un gran jugador, un gran líder para nosotros, pero el futbol es así y vendrán otros jugadores para suplir las ausencias, y los que están también van a ser muy importantes para nosotros porque tendremos una temporada muy difícil y vamos a tener un mes para trabajar, y eso va a ser muy bueno también para el profe, y para que nosotros podamos empezar muy bien el torneo porque nos costó mucho el comienzo del torneo anterior y lo tenemos que hacer mejor”, dijo el brasileño.

El experimentado defensa que llegaría a Pumas

Pumas también podría sumar en los próximos días a un central, se trata de Héctor Moreno.

“Creo que todos conocemos la carrera futbolística de Héctor Moreno, es un excelente jugador, no he tenido el gusto de conocerlo, pero me imagino que también es una excelente persona y en dado caso de que llegue, porque no sabemos nada nosotros aún, va a ser una linda incorporación. Me parece que los que se encargan de eso son el director técnico y la directiva, nosotros como equipo estamos enfocados a trabajar e integrar a quien llegue”, sentenció Pablo Bennevendo.

