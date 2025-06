El dinero en juego para Rayados ante Borussia Dortmund

Rayados sigue haciendo historia en el Mundial de Clubes . El cuadro regiomontano podría obtener otro jugoso bono económico si logra superar al Borussia Dortmund en los octavos de final.

Te puede interesar: Fueron los más aplaudidos en Mundial de Clubes y aun así piden la renuncia de su entrenador por este peculiar motivo

De ganarle al conjunto alemán y llegar a la siguiente fase del torneo, el cuadro de Monterrey recibiría casi 13millones de dólares.

“El próximo juego sabemos que es difícil y que será un juego con un equipo que compite bien y ha ganado muchos campeonatos en Alemania, siempre en Europa es un equipo puntero. Ahora nos viene el Borussia Dortmund, sabemos cómo juega porque los tengo muy vistos, y esto no quiere decir nada más que como mínimo tengo una referencia de qué nos vamos a encontrar. Un equipo sólido, muy vertical. No parecido, pero casi en su forma de jugar al Inter de Milán”, dijo el DT de Monterrey, Doménec Torrent.

La millonaria cantidad que ganó Rayados de Monterrey por avanzar a octavos de final del Mundial de Clubes

Real Madrid vs Juventus, un duelo para el recuerdo

Otro de los partidos más atractivos de los octavos de final será el duelo entre el Real Madrid y Juventus.

“Mala sensación tras el partido. Cinco goles encajados nunca es algo bueno. Hemos dado algunos descanso al estar ya clasificados, pero ellos han jugado muy bien, hemos sufrido, no hemos sido capaces de hacer daño y ellos han estados perfectos. Su presión no nos dejaba salir. Pero más allá del propio rendimiento, explicó la disparidad total de ambos clubes y hasta comparó el nivel de los jugadores. Luego ellos llegan cuando quieren y se gastan el dinero, muchos millones. Tienen jugadores mucho mejores que nosotros. No busco excusas, pero se tiene que dar muchas condiciones juntas para poder ganar”, dijo el DT del club italiano, Igor Tudor, previo a los enfrentamientos de la siguiente fase.

Rayados ha sabido representar de la mejor manera a la Liga BBVA MX. El cuadro mexicano le hizo frente al Inter de Milán en la fase de grupos, ahora espera hacer lo propio ante el cuadro alemán. Doménec Torrent ha llegado para mejorar el estilo de juego del cuadro regio y eso se ha notado en el campo en los partidos disputados en el torneo internacional.

Te puede interesar: En pleno Mundial de Clubes, PSG anuncia fallecimiento de uno de sus integrantes