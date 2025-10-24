¿Que combinación necesita Chivas para meterse a puestos de liguilla directa en la Jornada 15?

Chivas enfrenta un momento clave en el Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Tras caer 1-0 ante Querétaro en la Jornada 14, el equipo de Gabriel Milito debe enfocarse en el Clásico Tapatío contra Atlas de este sábado en el Estadio Akron. Con 20 puntos en 14 partidos, el Rebaño aún aspira al sexto lugar, último puesto que otorga boleto directo a Cuartos de Final de la Liguilla. Sin embargo, lograrlo requiere una combinación precisa de resultados en la Jornada 15.

Para alcanzar las 23 unidades, Chivas necesita vencer a Atlas, un rival que llega motivado tras derrotar 2-0 a León y pelea por un puesto en el Play-In. Además, el sábado, Tijuana (21 puntos) debe empatar o perder ante Tigres en el Volcán, un estadio donde los felinos son casi imbatibles.

Chivas enfrenta un panorama más que complejo

El domingo, Pachuca (21 puntos) enfrenta a Toluca en el Nemesio Diez, y un empate o derrota de los Tuzos mantendría sus puntos estancados, favoreciendo a Guadalajara, que superaría a ambos por uno o dos puntos, dependiendo los resultados.

La tarea no será sencilla. Atlas, dirigido por Diego Cocca, cuenta con jugadores como Djuka y Diego González, quienes pueden complicar al Rebaño. Chivas, pese a bajas defensivas, confía en el ataque liderado por Efraín Álvarez, Santiago Sandoval y Armando González (en duda por sobrecarga) que ha sido efectivo en cinco de los últimos siete juegos. Milito, consciente de la urgencia, apuesta por un Akron lleno para impulsar al equipo.

Todas las posibilidades de Chivas

Si Chivas tropieza, un empate los dejaría en 21 puntos, complicando la Jornada 16 contra Pachuca, y una derrota los podría hundir hacia el Play-In si los Bravos de Juárez sacan el triunfo en casa ante la Franja del Puebla. La afición espera un triunfo que, combinado con resultados ajenos, acerque al Rebaño a la Liguilla directa. El sábado a las 7 de la noche, la cita es en el Akron, que seguramente tendrá un lleno hasta las lámparas.

