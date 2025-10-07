¿Ya no lo quieren? Esto opina la afición de Pumas de Efraín Juárez

El conjunto de Pumas no ha logrado tener una buena racha de resultados en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ha provocado que un sector de la afición muestre su enojo en las redes sociales con Efraín Juárez.

Tras 12 jornadas del Apertura 2025, Pumas se ubica en el décimo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos al tener tres victorias, cuatro empates y cinco derrotas, de las cuales tres han sido de manera consecutiva, perdiendo ante América 4-1 y ante Chivas 2-1 en la Jornada 12.

Un sector de la afición pide la salida de Efraín Juárez

En las redes sociales, un sector de aficionados ha comentado en varias ocasiones que Efraín Juárez no debería de seguir en el equipo por los resultados que ha dejado y el nivel de juego que tiene el club.

Mañana mismo debe ser despedido Efraín Juárez. — Pambolero Puma (@PamboleroPuma) October 6, 2025

Por otra parte, hay un sector de seguidores que considera que se le debe de dar más tiempo al entrenador pues cuando estuvo Ferretti y Hugo Sánchez tardaron en poder hacer al equipo campeón, por lo que consideran que lo que necesita Efraín es tiempo.

De igual forma, la afición de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario, le pidió al equipo demostrar una mayor entrega en el terreno de juego.

Los números de Efraín Juárez en Pumas

Juárez ha dirigido 29 partidos con Pumas en todas las competiciones, en los que ha logrado ganar 10 encuentros, ha empatado ocho y ha perdido 11 juegos. Ha logrado marcar un total de 43 goles y recibido un total de 46 anotaciones.

Efraín, en la Liga BBVA MX, registra 22 juegos dirigidos de los que solo ha logrado 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

