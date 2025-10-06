Efraín Juárez, con más DERROTAS que victorias como DT de Pumas

3-2Efraín Juárez no ha logrado conseguir el rendimiento esperado por los aficionados con los Pumas y sus últimos resultados han provocado fuertes criticas por los fans en las redes sociales.

Los Pumas, al mando de Efraín Juárez, registran más derrotas que victorias. A pesar de la inversión que hizo el club para el Apertura 2025, no han logrado tener buenos resultados.

Hasta el momento, Juárez ha dirigido 29 partidos con Pumas en todas las competiciones, en los que ha logrado ganar 10 encuentros, ha empatado ocho y ha perdido 11 juegos. Ha logrado marcar un total de 43 goles y recibido un total de 46 anotaciones.

Los números de Efraín Juárez en la Liga BBVA MX

Efraín, en la Liga BBVA MX, registra 22 juegos dirigidos de los que solo ha logrado 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Tras 12 jornadas del Apertura 2025, Pumas se ubica en el décimo lugar de la tabla con 13 puntos conseguidos al tener 3 victorias, 4 empates y cinco derrotas, de las cuales tres, han sido de manera consecutiva.

Los resultados de Efraín Juárez contra equipos candidatos al título

Efraín llego al equipo durante el Clausura 2025, llenando de esperanzas a los seguidores por el buen rendimiento que tuvo con Atlético Nacional.

Pero hasta el momento, con Pumas no ha tenido resultados positivos ante equipos candidatos al título cómo Cruz Azul, América, Tigres, Toluca y Rayados.

Ante este tipo de equipos ha quedo:

Cruz Azul 3-2 Pumas Jornada 14 del Clausura 2025

Tigres 2-1 Pumas Jornada 17 del Clausura 2025

Rayados 2-0 Pumas Play In Clausura 2025

Toluca 1-1 Pumas Jornada 5 Apertura 2025

Pumas 1-1 Tigres Jornada 9 Apertura 2025

América 4-1 Pumas Jornada 11 Apertura 2025

Por otra parte, las victorias que puede presumir Efraín Juárez son ante equipos de media tabla para abajo como: Puebla, León, Santos, Juárez, Atlas y Mazatlán.

