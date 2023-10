Max Verstappen respalda la maniobra de Checo Pérez en el AHR

Max Verstappen respaldó la arriesgada maniobra de Checo Pérez en la primera curva del Gran Premio de México, que acabó con su carrera de manera abrupta. Su coequipero neerlandés, quien finalizó primero, explicó que era entendible el movimiento del tapatío, aunque agregó que quizá debía dejar algo de más espacio a su derecha.

“Entiendo su maniobra, ya que es su carrera de casa. Siempre quiere estar en el podio y comprendo totalmente que se tirase de esa forma por fuera. Viendo las imágenes, creo que podría haber dejado algo más de espacio y quizá hubiese funcionado, habría quedado increíble. Con él en carrera, habría sido más emocionante saber quién hubiera llegado al podio, pero no funcionó, desafortunadamente”, dijo antes de viajar a Brasil para la carrera de este fin de semana.

Programa completo: Ritual El Resumen | Semana 8

Para Checo Pérez, no era suficiente el podio

Pérez partía como quinto lugar de la parrilla en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Los pronósticos indicaban que podría acceder al podio con una carrera sólida. Pero no era suficiente para el mexicano. Él quería ganar la carrera y quizá esa era ña única forma de lograrlo. La apuesta no le dio los resultados esperados.

Te puede interesar: ¡Otro que se une! Santiago Giménez despierta el interés del Barcelona

“En el momento de la salida, no vi mucho. Vimos a un coche volando por los aires y luego cuando he visto la repetición, he podido hacer comentarios. Cuando estaba en pista, me he centrado especialmente con Charles. Él estaba justo a mi lado y no podría ver todo lo que estaba ocurriendo en el exterior”, detalló Verstappen.

La buena noticia para Checo es que este fin de semana tiene la oportunidad de sacudirse el trago amargo si tiene un buen resultado en Brasil, algo urgente para el piloto de 33 años, pues Lewis Hamilton se encuentra a 20 puntos de él en el campeonato individual.