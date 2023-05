Selección Mexicana: Esto planea Santi Giménez para el verano de Copas

Viene un verano intenso y lleno de actividad para la Selección Azteca y Santiago Giménez, actual figura del Feyenoord en la Eredivisie, ya dejó en claro que quiere jugar hasta los partidos amistosos con la escuadra nacional, así lo expresó el propio atacante en una entrevista con la prensa mexicana.

“Sí, a mí me gustaría estar en los dos torneos, como te digo, ya estoy empezando, la conexión es una realidad y me encantaría empezar de la mejor manera y estoy a disposición de la selección también de mi club. No sé qué vaya a pasar porque ni siquiera he tocado este tema con mi club, pero mis intenciones siempre van a ser jugar”, dijo Giménez.

Santi Giménez fue muy honesto y declaró que salir de su zona de confort fue clave para su actual nivel de juego. Salir de México, ir a Europa, pelear la titularidad con el Feyenoord le ha funcionado al “Bebote”.

“Yo creo que el irme a vivir solo en otro país, otro futbol, como que me hizo salir de esa zona de confort que tú tanto dices, que si bien no me sentía en una zona de confort, sí estaba cómodo y el haberme quitado esa comodidad totalmente me hizo crecer tanto en lo personal, en lo mental, en lo futbolístico”, confesó Santi.

Santi sueña con jugar Champions League

Feyenoord está a un punto de lograr el título en la Eredivisie de los Países Bajos, además eso le daría el boleto directo para jugar la campaña 2023-2023 de la UEFA Champions League y ese es un gran sueño para Santi Giménez.

“Sí, obvio, obvio. Es el sueño que he tenido desde chiquito y y aunque todavía no es seguro el jugar Champions, estamos ahí a un partido tampoco me quiero adelantar, pero si me encanta”, señaló el atacante mexicano

Poder jugar con las grandes figuras del futbol europeo es uno de los objetivos principales que tiene el atacante mexicano y ya sueña con poder escuchar el famoso himno de la UEFA Champions League.

“Me encantaría poder jugar la Champions y sentir ese himno antes de empezar el partido y cerrar los ojos y escucharlo y saber que un día estaba viendo los partidos en la tele y hoy estar en la cancha para mí sería un sueño”, finalizó Santi Giménez.