¿Contra quiénes juega el América en la doble jornada?

América ya tiene la mira fija en una jornada doble que apunta a definir su rumbo en el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX . Después de rescatar el empate a dos goles contra el Monterrey en la novena fecha, el equipo dirigido por André Jardine encara dos compromisos en los que podría dar forma a su aspiración de finalizar la fase regular en el primer puesto de la tabla o a la posibilidad de rezagarse y afrontar un cierre de torneo sin margen de error para acceder a la liguilla.

El primer reto será contra el Atlético de San Luis, el miércoles 24 de septiembre, en el Alfonso Lastras. Este partido presenta varios factores de presión para las águilas: jugar de visita, luego de conseguir sólo un punto de los últimos seis en disputa y de un juego (en la Sultana del Norte) en el que, si bien mostró carácter para levantarse, también exhibió déficit defensivo por el que el propio Jardine ha manifestado malestar.

América vs Pumas, el plato fuerte

El duelo de la Jornada 11 tendrá lugar el sábado 27 de septiembre, cuando el conjunto de a Coapa reciba a los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes. Tras algunas pruebas en campo ajeno, ésta será la primera oportunidad para redimirse en casa, luego de la derrota sufrida en el Clásico Nacional ante las Chivas, el pasado 13 de septiembre, con marcador de 1-2 y contra la mayoría de los pronósticos.

El club más laureado del futbol mexicano afrontará este par de encuentros sin la presencia de su capitán, Henry Martín, quien presentó un desgarre en la rodilla izquierda, apenas un par de días después de reaparecer frente al Guadalajara y, aunque no se ha dado tiempo estimado de recuperación, está descartado para los próximos tres cotejos.

Fidalgo, la prioridad de Jardine

El otro ausente será el juvenil de Dagoberto Espinoza, quien sufrió una aparatosa lesión en la rodilla durante el enfrentamiento con los Rayados y todo apunta a que se perderá el resto del semestre.

Para Jardine, es prioridad recuperar a Álvaro Fidalgo, quien tuvo minutos de actividad en el ‘Gigante de Acero'; sin embargo, se encuentra recién recuperado del golpe que lo llevó a salir de cambio al medio tiempo del Clásico. Los primeros días de la semana definirán si el español puede ir de inicio en suelo potosino o reservarán su titularidad para el choque con los universitarios.

