Los mexicanos que jugarán la Copa Libertadores 2024

Esta semana arranca la fase de grupos de la Copa libertadores 2024, en donde 32 de los mejores equipos sudamericanos intentarán conseguir la corona en el la copa continental más importante de Sudamérica y dos jugadores mexicanos tendrán la posibilidad de jugar con sus clubes.

Si bien la liga mexicana dejó de jugar en el torneo continental desde el 2016, solo un año después de que Tigres cayera en la final contra el River Plate de Argentina y tras 18 años consecutivos participando, esta temporada al menos tres mexicanos podrán disputar la Libertadores con sus equipos en Sudamérica.

Te puede interesar: Volpi cerca de entrar entre los porteros más goleadores de la historia

Los Xolos de Miguel Herrera siguen sin ganar en el Clausura 2024

¿Quiénes son los mexicanos que jugarán la Libertadores?

Uno de los futbolistas mexicanos que verá acción en la Libertadores del 2024 es Leonel López, el ex jugador del América, Toluca, León, Pumas y Xolos llegó al The Strongest de Bolivia la temporada pasada de forma gratuita y quedó campeón de liga con su nuevo club, que compartirá el grupo C con el Gremio (Brasil), Estudiantes de la Plata (Argentina) y Huachipato (Chile).

La temporada pasada el mexicano disputó 18 partidos entre liga y copa en donde marcó dos goles, esta campaña López suma el 40% de los minutos disputados por su club en la liga de Bolivia y se ha convertido en una de las principales armas revulsivas de su entrenador.

La promesa del fútbol mexicano

En el grupo G se encuentra Rosario Central de Argentina, en donde milita el delantero de 22 años, Lucas Martínez Dupuy y enfrentarán al Peñarol (Uruguay), Atlético Mineiro (Brasil) y Caracas Fc (Venezuela), esta temporada el mexicano ha disputado 9 partidos con el cuadro de “Los Canallas”, registrando 2 goles en la Copa de Argentina.

Este martes el “Strongest” de Bolivia y Leo López debuta en casa frente al Gremio de Brasil en la primera fecha del campeonato, mientras que Dupuy y Rosario Central lo harán hasta el jueves cuando reciban de local al Peñarol de la liga de Uruguay.

Te puede interesar: Luis Suárez confesó por que eligió a la MLS y no a la Liga BBVA MX