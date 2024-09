Los números de Gustavo Lema en Pumas

Gustavo Lema no ha logrado convencer a la afición y un gran sector ya quiere un reemplazo. El DT felino no ha sabido darle forma a su proyecto y cada vez pierde más credibilidad. El argentino ya tiene 30 encuentros dirigidos, con 13 triunfos, 8 empates y 8 derrotas.

Algunos nombres que suenan para reemplazarlo podrían ser hombres de casa como Tuca Ferretti o Guillermo Vázquez. También, la afición desearía un posible regreso de Antonio Mohamed.

“Lo de bache no sé si es de resultados, puede ser. Son tres, pero yo tengo que analizar rendimiento y no me alcanza, pero no son justificaciones. Somos Pumas. Hay que hacer un análisis, ver los goles cómo vienen. Pudimos hacer el segundo, pero está trabajado hasta el hartazgo el tercer gol que es el mismo que hace Austin. Hay que trabajar y trabajar. Hay un gran plantel. Hay cuatro jugadores fuera, uno de ellos internado. El Chino parecía que no llegaba, tuvimos hoy en la mañana confirmando a algunos”, fueron las palabras de Lema luego de la derrota ante Tigres en CU.

Números que preocupan

Pumas ya suma 3 derrotas consecutivas este certamen y no ha logrado tener una regularidad en lo que va del Apertura 2024.

“A la afición hay que darle resultados. Trabajamos para eso, pero es un proceso. En 10 años es la segunda mejor campaña del equipo y me tocó ser parte de ella. Clasificamos a las dos liguillas. El plantel lo armé yo y participé en el torneo pasado. Estamos armando un equipo muy interesante que tiene todo para darle al equipo lo que quiere. Yo estoy más enojado que nadie. Solo queda trabajar más y pongo el pecho por ellos porque se matan. Errores, por supuesto, pero les tengo una fe ciega”, expresó el DT felino.

La siguiente prueba de Pumas será ante Necaxa en condición de visitante. El regreso del equipo a CU será cuando reciban a Puebla.

