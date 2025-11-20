La probable alineación de Pumas para enfrentar a Pachuca en el Play-In

Pumas tiene un duelo ante Pachuca con varias bajas, algunas por lesión, otras por las pocas horas que tendrán de descanso algunos jugadores tras tener actividad en la Fecha FIFA.

Otro que no estará en este duelo es Adalberto Carrasquilla, quien estará suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

“Coco Carrasquilla es increíble, tú ya lo conoces: muy inteligente, muy maduro. Si recibe críticas, quizá las vea o quizá no, pero sabe manejarlas. Y qué te digo: él es el que me tiene que enseñar a mí. Está muy bien, es segurísimo. Una persona muy madura y un tipazo”, dijo Santiago López en entrevista para Azteca Deportes.

Los elegidos por Efraín

Para este duelo, contemplando las bajas, esta sería la posible once titular de los auriazules: Pablo Lara, Pablo Monroy, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López, Ángel Rico, Santiago Trigos, José Caicedo, Alan Medina y Santiago López.

“Los que van a estar, van a estar listos, y si tienen que jugar, van a jugar al 100%. Confío en ellos, confío en los que están aquí, en los canteranos, en los grandes… confío en todos. Estamos listos”, dijo Santiago López sobre las bajas para este duelo.

Pumas quiere acabar con una mala racha de casi 15 años sin ser campeones en la Liga BBVA MX.

“El profe es muy cercano con todos: con los canteranos, con los extranjeros, con quien sea. Te ve como futbolista, y eso es importantísimo para el equipo, porque todos sentimos que tenemos la misma oportunidad. Eso sí, nos exige igual a todos. Es muy intenso, pide el 100% cada día, mucha garra, mucha intensidad. Y con los canteranos incluso un poquito más, porque él viene de la cantera”, sentenció acerca de la cercanía de Efraín Juárez con los jugadores canteranos.

