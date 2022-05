Estoy entusiasmado con poder dar una guerra.- David Benavidez

Este sábado 21 de mayo, habrá un pleito de alto calibre en la división de los supermedianos, pues chocan David Benavidez ante David Lemieux, en el Gila River Arena de Glendale, Arizona. El combate entre los peleadores de 168 libras, será por el título interino del Consejo Mundial de Boxeo, por lo que el ganador, eventualmente sería el rival mandatorio por el cetro que tiene en su poder Saúl Canelo Álvarez.

Canelo es campeón indiscutido de la división, teniendo en su cintura las fajas de la Asociación Mundial de Boxeo, Organización Mundial de Boxeo, Federación Internacional de Boxeo y Consejo Mundial de Boxeo.

TE PODRÍA INTERESAR: ROLANDO ROMERO ADVIERTE A GERVONTA DAVIS CON EL NOCAUT EN EL PRIMER ROUND

ESTHER LIN

David Benavidez pronostica una guerra de supermedianos

“Conté con una gran preparación, todo salió perfecto. Las millas han sido corridas, los rounds han sido entrenados con los sparrings, y el peso ya ha sido rebajado. Llegué extremadamente preparado para este duelo. Los dos contamos con muchos nocauts, así que estoy entusiasmado por regalarle una guerra al público.

TE PODRÍA INTERESAR: JAIME MUNGUÍA OFICIALIZA LA FECHA Y RIVAL DE SU SIGUIENTE PELEA

“Anhelo salir a ganar el título. Respeto mucho a Lemieux, lo he venido siguiendo desde que él era joven, pero tiene muchos motivos para preocuparse. Yo soy más veloz y más fuerte que él, pero él cuenta con más experiencia y esta será una gran contienda

“Estoy 100% enfocado en Lemieux. Enfocado en la tarea que tengo enfrente de mí. Tomo las cosas una pelea a la vez. Me gusta ir a fondo con la pelea actual y dilucidar el resto más tarde.

“Les puedo garantizar que será un gran combate, una guerra, y que habrá un nocaut. Ninguno de los dos quiere ganar por puntos. La gente paga buen dinero por ver nocauts, y eso es lo que obtendrán. Saldré del ring con el título en mi poder el sábado por la noche.

TE PODRÍA INTERESAR: BIVOL NO TIENE COMO PRIORIDAD AL ZURDO RAMÍREZ

“No pude ver a mi hijo por cuatro meses, así que me alegra el poder estar aquí con él otra vez. Me aislé para entrenar, y ahora estoy contento de estar aquí.

“Lemieux cuenta con un gran legado repleto de nocauts y siento que él probablemente es uno de los oponentes más difíciles de mi carrera. Los únicos más peligrosos que él todavía no han aceptado el desafío.

“Lemieux tiene el respeto que merece de mi parte. Ya estoy en mi peso y he hecho todo bien durante mi entrenamiento. Ahora estoy listo para salir a ganar. Quiero enfrentarme a los mejores. Siento que me he ganado esta oportunidad habiendo sido campeón dos veces y peleando por otro cinturón este sábado. Yo quiero pelear con ellos, pero ellos no han aceptado el desafío.

“No quiero actuar como que lo voy a noquear así como si nada. A veces los que parecen que no te van a dar problemas te complican. Ya veremos qué pasa, pero yo siento que lo voy a sacar de ahí eventualmente”.