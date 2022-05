Rolando Romero promete noquear a Gervonta Davis en ¡UN ROUND!

Rolando Romero, pugilista invicto y que tiene en la mira el cetro mundial de la Asociación Mundial de boxeo, ha asegurado que en la pelea del 28 de mayo ante Gervonta Davis lo noqueará y será en el primer round.

Rolando Romero realizó un entrenamiento abierto al público, en donde no perdió al oportunidad de amenazar a la distancia a Gervonta Davis, que expone su invicto y su título de la AMB.

El combate luce como una más de las peleas de alta intensidad programadas para este mes de mayo, y estos días se lleva los reflectores pues conoceríamos a un nuevo monarca en una de las divisiones más peleadas.

En la categoría de las 135 libras lucen tipos como el campeón del CMB Devin Haney, y el multicampeón George Kambosos Jr. por la OMB, AMB y FIB. Además de otros boxeadores como el Pitbull Cruz , Ryan García y el ex monarca Vasyl Lomachenko.

Romero asegura que ganará a Davis por la vía del NOCAUT

A semana y media de que se celebre esta pelea, Rolando Romero, quien está invicto en 20 peleas de las cuales ha ganado en 10 ocasiones por la vía del nocaut, afirmó que sumará su triunfo 11 por KO y que será de forma extraordinaria.

“Un round. Lo voy a noquear. Si digo que lo hare, entonces lo voy a hacer. (Gervonta) va a ser noqueado por el primer golpe que se coma. Él se va a topar con algo”, indicó Romero.

Romero indicó que esto también es un tema personal, pues no le cae bien Gervonta: “Siempre me siento bien antes de pelear. ‘Tank’ no me cae bien como persona, y yo creo que él se va a comer una paliza en esta pelea”.

Indicó que en el careo que previamente hubo, percibió una energía tensa de parte de Gervonta: “Yo vi un montón de energía nerviosa de parte de Gervonta en nuestro careo. Él no me decía nada, ni siquiera cree que me va a noquear”.

Romero acotó que por sentido común, lo podrá noquea

“Díganme una pelea en la que él no haya sido golpeado por tipos más pequeños que él y que no tenían fuerza. Yo soy mucho más preciso que cualquiera de sus rivales anteriores. Soy mucho más fuerte y más explosivo. Es simple sentido común, él va a ser noqueado”, recalcó.