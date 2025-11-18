Esto hará Tigres para mantener el ritmo de cara a la Liguilla

Los Tigres buscarán mantener el ritmo de cara al comienzo de la Liguilla debido a las dos semanas de inactividad que tendrán, una por la Fecha FIFA y la segunda por el Play In del que saldrá su rival para la fase final del Apertura 2025.

Ante el riesgo de perder la inercia positiva con la que cerró el conjunto de la UANL la fase regular del torneo, la directiva gestionó un partido de preparación para que los dirigidos por Guido Pizarro se mantengan en competencia hasta su duelo de cuartos de final.

Amistosos para mantener ritmo

Los Alebrijes de Oaxaca, equipo de la Liga de Expansión, serán el rival que enfrenten el próximo miércoles 19 de noviembre, a falta de que se anuncie oficialmente, pero que ya se asegura en diferentes medios locales.

El partido de preparación se llevará a cabo en el Centro de Entrenamiento Tigres (CET), a puerta cerrada, con el que se tratará de seguir con la racha de juegos sin perder y además afinar algunos detalles tácticos.

Así se prepara Tigres

Este viernes, el equipo de la “U” de Nuevo León entrenó por la mañana en las instalaciones del CET, en el que realizaron sesiones de futbol en espacio reducido y también de activación y fuerza.

Los únicos ausentes fueron Diego Lainez y Marcelo Flores, el primero por estar concentrado con la Selección Mexicana y el segundo porque fue llamado por Canadá para ser parte de un grupo de “sparring”. También destacó que el canterano Diego “Chicha” Sánchez entrenó por separado, aparentemente para cuidar sus cargas de trabajo y no porque exista una lesión de por medio.

La racha antes de la Liguilla

Los Tigres llegarán a la Liguilla con una racha de 13 partidos de LIGA BBVA MX sin conocer la derrota, en el que registran un balance de siete victorias y seis empates, pero destacando cuatro triunfos en sus últimos cinco juegos.

Los “Felinos” se medirán en los cuartos de final al equipo vencedor entre Tijuana y Juárez, en su duelo del Play In de la próxima semana.

