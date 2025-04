Es la estrella del equipo, no ha ganado un título a nivel de clubes y se perderá el juego decisivo

El Bayern Munich se encuentra a un paso de coronarse campeón de la Bundesliga, pero su estrella Harry Kane no podrá estar disponible para el próximo partido. El conjunto bávaro necesita solo un punto para asegurar el título, un logro que no pudieron conseguir la temporada pasada, pero no contarán con el goleador inglés por suspensión.

El delantero recibió su quinta amarilla en el último encuentro en la victoria del Bayern 3-0 ante el Mainz, por esa razón Kane verá el juego desde las gradas lo que podría ser el momento más esperado de su carrera con más de 30 goles en la presente campaña en todas las competiciones. La “maldición” estaría a punto romperse ya que nunca ha levantado un trofeo en toda su carrera como futbolista profesional pese una brillante trayectoria.

Una buena y una mala para Kane

La ironía o suerte es cruel para el exjugador del Tottenham, después de años buscando un campeonato, podría perderse perderse el partido definitivo por una sanción que pudo ser evitable. Sin embargo, si los dirigidos por Vincent Kompany suman esa unidad faltante, Harry igualmente recibirá su merecida medalla poniendo fin a una de las mayores curiosidades en el futbol actual, un goleador de elité sin trofeos en su palmarés.

La única posibilidad de Harry para salir campeón en cancha

El duelo ante el RB Leipzig que ocupa el quinto lugar de la tabla será una dura prueba para el líder que deberá mostrar que puede cerrar la temporada con broche de oro incluso sin su elemento estrella en el terreno de juego. En caso de perder el partido, Kane podrá regresar a la alineación títular para estar en el campo al momento de proclamarse campeón.

