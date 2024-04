Estrella de Tigres le manda recado a Miguel Herrera

Los Tigres de Nuevo León llegan a la Jornada 17 del Clausura 2024 de la Liga BBVA MX con opciones de clasificar de manera directa a la Liguilla y evitar el Play-In, pero antes tendrán que vencer a los Xolos de Tijuana, quienes son dirigidos por un viejo conocido de los San Nicolás de los Garza el director técnico Miguel Herrera.

Tanto los Felinos de la U de Nuevo León como Miguel Herrera viven realidades distintas, ya que por su parte los fronterizos han sido uno de los peores equipos del futbol mexicano en los últimos semestres y los Tigres llegan tras haber estado en las dos últimas finales de la Liga BBVA MX; ganando una en contra de las Chivas Rayadas de Guadalajara y perdiendo la otra frente a las Águilas del América.

“Para nosotros la verdad es indiferente, porque lo respetamos mucho a Miguel, buen DT, aquí en Tigres no nos dio lo que debería lograr, que era salir campeón, pero (nosotros estamos) enfocados en el partido, sobre la frase del equipo de estar viejo, demostramos que tenemos mucha calidad para seguir jugando y peleando por el campeonato, él salió y nosotros ya llegamos a Finales y ganamos 3 trofeos, independiente de Miguel estamos enfocados en ganar el partido y sumar 3 puntos”, comentó en rueda de prensa Rafael Carioca previo a encontrarse con Miguel Herrera.

Rafa Carioca opina sobre la continuidad de Robert Dante Siboldi con Tigres

Uno de los temas que ha rodeado a los Tigres de Nuevo León en las últimas semanas es la renovación de contrato de su actual entrenador Robert Dante Siboldi, ya que el acuerdo entre los Felinos y el uruguayo se termina en unas cuantas semanas cuando concluya el Clausura 2024.

“Nosotros la verdad no estamos muy enfocados en la renovación, creo que no es el momento de hablar de la renovación de Siboldi ahora, vamos a empezar una Liguilla y creo que independiente de si salimos campeones o no, para mí personalmente, él tiene que seguir”, añadió el mediocampista brasileño sobre la continuidad de Siboldi al frente de los Tigres.

