¡Sonríe Santi Giménez! Reportan que Liverpool tiene nuevo “refuerzo” para la próxima temporada

El conjunto del Liverpool ha comenzado a trabajar en los refuerzos para la próxima temporada luego de que Jürgen Klopp anunció que no seguiría en el equipo por estar cansado y necesita tomarse un descanso.

Con su salida, los aficionados se preocuparon y los rumores de los entrenadores empezaron a dispararse pero este viernes 26 de abril del 2024, Fabrizio Romano detalló el entrenador que tendría el equipo para la siguiente temporada.

Fabrizio detalló en sus redes sociales que el Liverpool ya tendría asegurado el sustituto de Jurgen Klopp y sería el entrenador del Feyenoord, Arne Slot. El conjunto inglés ya habría llegado a un acuerdo para poder contar con el entrenador en las filas del equipo.

“ÚLTIMA HORA: ¡Arne Slot será el nuevo entrenador del Liverpool en sustitución de Jurgen Klopp al final de la temporada! Se selló el acuerdo sobre compensación entre Feyenoord y #LFC , y también se fijan los detalles del contrato de Slot. Aquí vamos.”

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!

Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.

