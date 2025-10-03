¡ATENCIÓN! Las dos estrellas del América que podrían ser SANCIONADOS y perderse el Clásico Joven contra el Cruz Azul

Alejandro Zendejas y Sebastián Cáceres llegan al duelo de la jornada 12 del Apertura 2025 frente a Santos Laguna con la amenaza de una sanción por acumulación de amonestaciones; ambos jugadores están a una tarjeta amarilla de alcanzar las cinco amonestaciones que eso conllevan la suspensión automática por un partido.

¿Cuántas tarjetas amarillas llevan Alejandro Zendejas y Sebastián Cáceres en el Apertura 2025?

En el caso de Álex Zendejas, los registros de la temporada reflejan que ha sumado cuatro tarjetas amarillas en el torneo; de recibir una amonestación más en el enfrentamiento ante Santos, alcanzaría la quinta y quedaría inhabilitado para la siguiente jornada. Por su parte, el central uruguayo Sebastián Cáceres también figura con cuatro amonestaciones en las estadísticas disponibles, lo que lo coloca en la misma situación de riesgo disciplinario.

La normativa de la Federación Mexicana de Fútbol estipula que la acumulación de ciertas amonestaciones durante la fase regular deriva en sanciones automáticas, entre ellas la suspensión por acumulación de cinco tarjetas amarillas, aunque aclara también excepciones sobre tarjetas que provengan de expulsiones por doble amarilla en un mismo partido. Es decir, el conteo que determina la sanción considera amonestaciones ordinarias y puede excluir tarjetas derivadas de una expulsión por doble amonestación según el caso.

¿Cuál es el partido del América antes de enfrentar al Cruz Azul?

La trascendencia de una eventual baja se entiende por el calendario: después del choque contra Santos Laguna en la jornada 12, América visitará a Cruz Azul en la jornada 13, un clásico con alto impacto y donde la ausencia de Zendejas o de Cáceres representaría una baja sensible tanto en el ataque como en la zaga. El calendario del Apertura 2025 confirma ese empalme entre ambos compromisos.

Tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva tendrán que valorar en las horas previas al partido ante Santos qué riesgos tomar con estos futbolistas, si darles descanso, pedirles contención en faltas innecesarias o mantenerlos en la alineación titular, pensando en la importancia del Clásico frente a Cruz Azul. En lo inmediato, la situación disciplinaria de Zendejas y Cáceres es un factor que añade tensión táctica al duelo frente a Santos y que podría condicionar la planificación de la jornada 13.

