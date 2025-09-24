¡MUCHO OJO! Las 4 estrellas del Fantasy de la NFL que sufrieron lesión

La semana 3 de la NFL dejó varias bajas sensibles para equipos y aficionados: Nick Bosa, Najee Harris, James Conner y CeeDee Lamb sufrieron lesiones que cambiarán el rumbo inmediato de sus franquicias. El impacto colectivo obliga a reordenar roles, buscar soluciones en el roster y ajustar expectativas a corto plazo.

San Francisco recibe golpe en su defensiva

Nick Bosa (49ers) sufrió una lesión de rodilla que, según reportes de los medios y fuentes del equipo, apunta a una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) y se espera que sea baja por lo que resta de la temporada. La noticia supone un golpe para una defensiva que dependía de su capacidad para presionar al mariscal contrario y liderar la línea frontal. El club realizará pruebas médicas definitivas y se prevé un tratamiento quirúrgico y rehabilitación prolongada.

Chargers se quedan sin profundidad en su cuerpo de corredores

Najee Harris, ahora con los Chargers, también sufrió una lesión grave: informes indican que el corredor se lesionó el tendón de Aquiles y que, lamentablemente, será baja por el resto de la campaña. La pérdida de Harris obliga a Los Ángeles a replantear su juego terrestre y a darle mayores responsabilidades a los corredores reservas, además de evaluar ajustes en su planificación ofensiva.

Arizona pierde a su estrella a la ofensiva

James Conner, de los Arizona Cardinals, fue otro golpe fuerte: la fractura de tobillo que sufrió en el partido resultó en la expectativa de que se pierda el resto de la temporada, fue retirado en camilla y será sometido a cirugía. La ausencia de Conner deja a la ofensiva de Arizona sin su principal referente en la carrera y abre la puerta para que otras piezas del backfield tomen el liderazgo.

Dallas no tendrá a su mejor arma al ataque

CeeDee Lamb, receptor estrella de los Dallas Cowboys, sufrió una torcedura alta del tobillo (high ankle sprain) durante el encuentro y las evaluaciones iniciales sitúan su recuperación en un margen aproximado de 3 a 4 semanas. Aunque existe optimismo en el entorno del equipo y el propio jugador dio señales positivas, su ausencia afectará la profundidad ofensiva y la conexión con el mariscal mientras se recupera.

En conjunto, las cuatro lesiones marcan una semana clave por la pérdida de piezas determinantes en defensa y ataque. Los equipos deberán moverse rápido entre protocolos médicos, opciones en la banca y posibles movimientos en la agencia libre para mitigar el daño y mantener la competitividad mientras esperan la evolución y los tiempos de recuperación de cada jugador.

