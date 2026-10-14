Estudiantes vs Flamengo; la hora para VER EN VIVO la semifinal de ida de la Copa Libertadores

Comienza la cuenta regresiva para el momento más esperado para los amantes del futbol, principalmente, en Sudamérica. La Copa Libertadores 2026 finalmente ha regresado, motivo por el cual es preciso que sepas todos los detalles respecto al duelo entre Estudiantes y Flamengo.

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Estudiantes y Flamengo se verán las caras en las semifinales de ida de la Copa Libertadores 2026 luego de superar sus respectivas rondas. Y aunque a priori el equipo brasileño luce como favorito, no está de más brindar detalles respecto a cómo llegan ambas escuadras.

¿A quiénes eliminaron Estudiantes y Flamengo en los cuartos de final?

Estudiantes de Argentina sorprendió a propios y extraños luego de vencer al Corinthians de Brasil por un global de 2-1. El equipo blanco y azul empató en su casa por 1-1; sin embargo, maravilló a su afición derrotando como visitante al cuadro carioca para acceder a esta ronda.

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Del otro lado de la moneda se encuentra el Flamengo, institución que venció al Independiente del Valle como visitante por 2-0 y que, en casa, no tuvo reparo en igualar el marcador 1-1 para sentenciar el global por 3-1, generando mejores sensaciones que las que tiene su rival.

A nivel doméstico, por su parte, Estudiantes se ubica en la zona media de la tabla general después de una temporada un tanto inestable, mientras que el Flamengo se encuentra en el primer lugar de la clasificación después de 30 compromisos, superando a otras instituciones como el Palmeiras y el Fluminense.

¿Cuándo y dónde ver las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo?

Prepárate, pues el duelo está más cerca que nunca. Será este jueves 15 de octubre cuando el estadio Uno Jorge Luis abra sus puertas para presenciar la ida de las semifinales de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Flamengo, duelo que comenzará a las 18:30 horas y que se podrá ver por Disney Premium.