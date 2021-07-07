Inglaterra ahoga el sueño danés y avanza a la final de la Euro

Un penal polémico marcado en favor de Inglaterra en el primer tiempo extra, dio el gol del triunfo a la Selección dirigida por Gareth Southgate, ante una Dinamarca que acusó falta de aire desde el segundo tiempo, y cayó por 2-1.

El gol en la prórroga de Harry Kane proporcionó el triunfo para que Inglaterra juegue la primera final de su historia en una Eurocopa, y lo hará ante una Italia revolucionada.

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Kane aprovechó el rechace de un penalti que ejecutó y paró Kasper Schmaichel, para poner por delante al combinado de los Tres Leones en el tiempo extra después de que tras los noventa minutos el duelo terminara con empate a un tanto.

Dinamarca comenzó jugando mejor que los locales

Fue Dinamarca el que tomó ventaja. Mikkel Damsgaard, con un magnífico lanzamiento de falta, acabó con la imbatibilidad del cuadro de Gareth Southgate a la media hora, que reaccionó y logró empatar a los 39 minutos con un autogol de Simon Kjaer cuando trataba de evitar que un centro de Bukayo Saka llegara a Raheem Sterling, quien fue una auténtica pesadilla para la zaga danesa en todo el partido.

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Los porteros fueron héroes

Los porteros acapararon el protagonismo después. Jordan Pickford detuvo un buen disparo de Kasper Dolberg y, sobre todo, Kasper Schmeichel hizo una de las paradas del torneo para evitar el gol de Harry Maguire. Después, el meta danés llegó a parar el penalti pero no pudo impedir que Kane aprovechara el rechace que supuso el gol del triunfo local.

El combinado de Kasper Hjulmand resistió hasta donde pudo, en contra de un Wembley volcado en favor de los ingleses, un condimento más en contra de la sorpresiva escuadra danesa, que se repuso al revés emocional de la baja angustiante de su estrella, Christian Eriksen, en el primer partido de la Copa.

Inglaterra mostró mucho portento físico y tuvo mucha más idea en el ataque, suficiente para acceder a la Gran Final de la Euro 2020, en donde, en el mismo escenario, enfrentará a Italia el próximo domingo.