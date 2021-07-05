10 datos y curiosidades de Italia vs España

Londres, Inglaterra. Este martes se llevará a cabo en el Estadio de Wembley una de las semifinales de la Eurocopa 2020 con Italia y España, un clásico del futbol europeo.

Este duelo es uno de los que más se ha jugado y aquí te damos 10 datos curiosos de este enfrentamiento.

Italia suma 33 partidos invicto.



La última derrota de la selección italiana fue ante Portugal 1-0 en Lisboa en la Liga de Naciones el 10 de septiembre de 2018, y desde esa fecha Italia se mantiene invicta en sus partidos internacionales, con una imponente racha de 33 encuentros, con 27 victorias y cinco empates, contra la que competirá la selección española, que encadena once encuentros sin perder.



Italia suma 15 victorias europeas seguidas



Italia es la única selección que lo ha ganado todo en la Eurocopa 2020, en la que ha establecido un nuevo récord de victorias seguidas en un torneo europeo, incluyendo la fase de clasificación, con una suma de quince triunfos, ya por encima de la marca que establecieron tanto Alemania como Bélgica, con catorce.

Te puede interesar: No permitirán la entrada de aficionados daneses a Inglaterra



España invicto en partidos de semifinales de Eurocopa



La selección de Españ nunca ha perdido unas semifinales de la Eurocopa. Ha jugado cuatro y ha ganado las cuatro: en 1964 frente a Hungría en tiempo extra (2-1); en 1984 contra Dinamarca en serie de penaltis, tras el 1-1 de los 120 minutos; en 2008 ante Rusia, a la que goleó por 3-0; y en 2012 en los penaltis ante Portugal.



Italia, 3 victorias y una derrota en semifinales de Eurocopa



La selección italiana jugará su quinta semifinal de la historia en una Eurocopa, de las que ganó tres (en 1968 tras el 0-0 contra la Unión Soviética con el lanzamiento de una moneda, en el año 2000 en los penaltis contra Países Bajos y en 2012 ante Alemania por 2-1) y perdió una: en 1988 por 0-2 contra la Unión Soviética.

EURO 2020 semi-finals set ✅



🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇩🇰 England vs Denmark



Who are you backing to lift the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/SjjvZ6PSAb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

La Italia más goleadora en una Eurocopa



Italia nunca había sido tan productiva en la ofensiva como en esta edición de la Eurocopa, con 11 goles en cinco encuentros, repartidos en seis de sus futbolistas, más uno en propia puerta. Insigne, Immobile, Pessina y Locatelli han marcado dos goles, mientras que Barella y Chiesa han aportado una anotación.

Te puede interesar: Presentan balón para semifinales y final de Eurocopa 2020



Gol de un español da título al Manchester City en Wembley



Aymeric Laporte, el defensa central más indiscutible en la actualidad en el esquema de Luis Enrique en la Eurocopa 2020, anotó el único y decisivo gol del título de la Copa de la Liga ganado por el Manchester City al Tottenham en esta temporada en Wembley (1-0), el pasado 25 de abril.



Italia eliminó a España en la última Eurocopa



España e Italia se han enfrentado en cada una de las tres anteriores fases finales de la Eurocopa, la más reciente en Francia 2016, cuando la selección española perdió por 2-0 en Saint Denis. En las tres anteriores fue al revés: España venció en los penaltis en 2008 y ganó la final de 2012 por 4-0, cuando también se habían medido en la primera fase con un empate a uno en Gdansk, en Polonia.



España no gana la Eurocopa desde 2012 e Italia desde 1968



España aspira a su cuarto título de la Eurocopa, de la que no gana desde 2012, mientras que Italia se enfrenta a una larga sequía de 53 años, cuando fue la ganadora en 1968.



España suma únicamente 2 victorias en Wembley



Para España, las semifinales de la Eurocopa 2020 será su décimo encuentro en el estadio de Wembley, donde nada más ha ganado en dos ocasiones, aunque una de ellas ya con Luis Enrique como seleccionador, el 2-1 con goles de Saúl Ñíguez y Rodrigo Moreno de septiembre de 2018 ante Inglaterra. Dos empates y cinco derrotas completan el balance histórico en esta mítica cancha.



España, mejor en la serie de penaltis



En el caso de que haya penaltis para resolver el partido, España maneja un mejor balance que Italia. Ha ganado seis de las diez que ha afrontado, la última en los cuartos de final contra la selección de Suiza, el pasado lunes en San Petersburgo. Italia, en cambio, ha sumado cuatro triunfos en once tandas desde los once metros.

Con información de EFE