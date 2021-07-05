No permitirán la entrada de aficionados daneses a Inglaterra

Copenhague, Dinamarca. Al partido de semifinales de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca e Inglaterra no asistirán aficionados daneses al estadio de Wembley este miércoles debido a las restricciones de viaje impuestas por Reino Unido para frenar la propagación del Covid-19.

Los aficionados daneses que ingresen a Inglaterra deben estar aislados durante 10 días, pero pueden pagar una prueba de COVID-19 en el quinto día que pondría fin a la cuarentena si es negativa. Sin embargo, como la semifinal es el miércoles, no les será posible salir del aislamiento a tiempo.

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"Estamos extremadamente tristes y es difícil de entender. Hemos intentado todo lo posible para encontrar una solución. Los aficionados daneses han sido una piedra angular en el éxito (danés) en la Eurocopa", señaló el servicio de hinchas de la Asociación Danesa de Futbol en su página web.

La selección de Dinamarca y sus seguidores han estado subidos a la ola de emociones desde que Christian Eriksen sobrevivió a un paro cardíaco en el primer partido de la fase de grupos de la Eurocopa.

Aumentan los casos de Covid-19 a causa de la Eurocopa

Se ha culpado a la Eurocopa 2020 por un aumento en los casos de Covid-19. Los fans han acudido en gran cantidad a estadios, bares y zonas de espectadores en toda Europa para ver los partidos mientras la pandemia sigue activa. La UEFA, dice que está totalmente alineado con las pautas de salud locales en cada lugar.

Se pondrá a disposición de los daneses que tienen la suerte de ya estar en suelo británico 6.000 entradas de una capacidad total de público de 60.000 en el Estadio de Wembley.

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"¿Conoces a algún danés en Inglaterra o Escocia? Tienen que llevar la antorcha de los mejores aficionados del mundo. ¡¡Hay muchas entradas para los daneses en el Reino Unido y tienen que volverse LOCOS!!", dijo el director comercial de la asociación de futbol danesa, Ronnie Hansen, en un tuit.

Ya se habían vendido unas 4.800 entradas a daneses en Reino Unido, dijo la Federación de Futbol de Dinamarca, agregando que enviará 1.000 camisetas y mercadería roja y blanca a Londres.