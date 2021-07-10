Eurocopa: Giorgio Chiellini habló previo a la final

El capitán de Italia, aseguró que el partido de mañana que enfrentará en la final de la Eurocopa a la Azzurra contra el combinado de Inglaterra, en estadio de Wembley, son especiales porque son oportunidades que podrían no volver a ocurrir. Además el zaguero comentó que están a centímetros de la gloria.

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"Es una suerte increíble poder jugar este partido, son partidos que podrían no volver a pasar en tu carrera. Pero hay que aliviar la tensión, sabemos cuánto es importante, no es necesario enfatizarlo, sino mantener alta la concentración. Hay que disfrutar, con alegría. Hay que jugar con despreocupación y un poco de locura", afirmó el jugador durante la rueda de prensa.

"Estamos disfrutando de esta aventura, respiramos algo distinto en el aire. Pasamos de tres centímetros a dos centímetros. Ahora falta el último centímetro y tenemos que alcanzarlo todos juntos", agregó el capitán italiano.

Chiellini que compartirá tándem defensivo con Leonardo Bonucci, explicó que según su entender la final la jugarán las dos selecciones que más merecieron avanzar.

"Teníamos claro que haríamos una gran Eurocopa, luego el camino está lleno de imprevistos. Pero nuestra idea siempre fue que haríamos una gran Eurocopa. Sentíamos que estábamos listos para hacer algo grande. Empezar el torneo en Roma nos dio un plus. Salir con tu público al lado nos dio más empuje", dijo.

También el zaguero expresó su afecto por el delantero inglés Harry Kane, "es un delantero de nivel mundial. Me acuerdo la primera vez que me medí con él, era un amistoso en Turín. Tiene fuerza física, pero sabe marcar de cabeza, sabe dar pases, sabe lanzar las faltas. Es increíble, soy uno de los que más le aprecia. Tendré la suerte de verle mañana en el campo, siempre es bonito jugar contra estos delanteros", aseguró.

"Mañana necesitamos el corazón caliente porque si no, no sobrevives en Wembley, y sin cabeza fría tampoco. Habrá momentos en los que tendrás que tener lucidez, es impensable que dominemos los noventa minutos. Es una final y para ganar hay que tener cuidado con todos los detalles", dijo.

Chiellini reconoció que respeta mucho al conjunto inglés y destacó su solidez en todas las zonas del campo. Ingleterra recibió su primer gol en la Eurocopa frente a Dinamarca en las semis del máximo torneo de selecciones de Europa.

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"Inglaterra no es España, tiene características distintas. Creo que llegaron a la final los jugadores que merecieron más en esta Eurocopa. Son sólidos, fuertes físicamente, con jugadores fuertes y una buena organización aportada por el técnico. No es un equipo que toca como España, pero son fuertes, recibieron medio gol en toda la Eurocopa y en cuanto tiene espacio te puede hacer daño", aseguró.

"Tengo muchos partidos de experiencia, crecí mucho con los años, disfruto cada momento de mis últimos años de carrera. Siempre lo hago con la sonrisa y respeto para mis rivales. Siempre lo hice, lo hice antes y también en esta Eurocopa. No hay táctica. Soy así en las buenas y en las malas. Creo que al final tenemos respeto recíproco", explicó.

Además el defensa se alejó de toda polémica generada sobre presuntos favores a Inglaterra porque juega la final en casa: "No es la primera vez que una selección hace la final en casa, han sido buenos ellos para llegar a la final".

Con información de EFE