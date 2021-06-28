Croacia vs España cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Copenhague, Dinamarca. España y Croacia se miden en los octavos de final de la Eurocopa 2020, una eliminatoria directa que representa el examen a la realidad de la selección rejuvenecida por Luis Enrique, que encara su primer gran reto con el descaro de la inexperiencia.

La mutación de España para pasar de marcar un solo gol en 28 remates ante Suecia y Polonia, a endosar cinco de golpe con nueve disparos a puerta ante Eslovaquia, no se explica solo desde la contundencia. A la selección española le faltó más en sus dos primeras apariciones, desamparada de un líder hasta que se produjo el regreso de Sergio Busquets, sin la continuidad necesaria en una idea futbolística hasta que se produjeron los cambios de Luis Enrique que impulsaron el equilibrio.

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Ante la Croacia de Luka Modric encontrará la primera ocasión de probar sensaciones a un intercambio de golpes. Se medirá a un equipo que saldrá a arrebatarle la posesión. Un duelo que confirmó a la España que dominaba Europa en 2012 pero que torció el camino en 2016. Esa derrota inesperada deparó Italia y la eliminación en octavos que se ha convertido en lo máximo donde llegar desde que se cerraron cuatro años de gloria. Los seis tantos a la subcampeona del mundo en la Liga de Naciones y la revancha de Zagreb para apear a la Roja de la primera final a cuatro de la nueva competición, son los últimos precedentes.

Croacia llega a la cita asumiendo el duro golpe del positivo en coronavirus de Ivan Perisic. Una baja muy importante la del delantero del Inter de Milán, uno de los fijos, de los hombres más relevantes del cuadro balcánico que fue el autor de su primer gol en la Eurocopa 2020, ante la República Checa.

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Alineaciones probables:



Croacia: Livakovic; Juranovic o Vrsaljko, Vida, Duje Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic y Rebic.

España: Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets; Koke, Pedri; Pablo Sarabia, Morata y Gerard Moreno.