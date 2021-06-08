Lo tres porteros más caros de la Eurocopa 2021

La Eurocopa 2020 arranca este viernes 11 de junio y los porteros son jugadores fundamentales en cada una de las selecciones participantes. La edición del presente año tendrá grandes figuras en la posición de guardameta y en esta lista presentaremos a los más costosos del torneo.

Entre los participantes habrá jugadores de experiencia como Hugo Lloris, que es el capitán de la Selección de Francia. Además de David de Gea, portero titular de la selección española. Rui Patricio también tendrá que defender el arco de la escuadra de Portugal, que es la actual campeona del certamen continental.

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¿Quiénes son los 3 porteros más caros de la Eurocopa 2020?. Aquí te presentamos los perfiles.

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Wojciech Szczesny comparte el tercer lugar

El portero polaco de la Juventus de Turín, Wojciech Szczesny, es el tercero más caro de la Euro 2021. El valor de mercado del cancerbero de la Juventus es de 25 millones de euros, una gran cifra para los 31 años de edad del polaco.

Wojciech comparte la tercera posición de los porteros con mayor valor con Mike Maignan, portero de 25 años del Lille, que fue convocado como suplente de Hugo Lloris en la Selección de Francia, actual campeona del mundo.

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Thibaut Courtois, el indiscutible del Real Madrid

En la segunda posición de los guardametas con más valor, está un portero de gran renombre a nivel internacional, se trata del belga, Thibaut Courtois. El guardavallas es pieza fundamental del Real Madrid, titular indiscutible con los “Merengues” y con la Selección de los “Red Devils” de Bélgica. Courtois tiene 29 años y su valor de mercado es de 58 millones de euros.

Gianluigi Donnarumma, el pretendido por el Barcelona

La posición de privilegio es para un italiano, el portero del AC Milan, Gianluigi Donnarumma. El guardameta apenas tiene 22 años y su carta de valor es de 60 millones de euros. El aún jugador de ‘Il Diavolo’ tendrá que demostrar su precio en la Eurocopa y ayudar a que Italia se ubique entre las mejores del torneo continental.

