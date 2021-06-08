Las tres selecciones más caras de la Eurocopa 2021

La Eurocopa es uno de los torneos de selecciones que más prestigio tienen detrás de la Copa del Mundo. Muchos de los fans del futbol en el mundo lo llaman “mini mundialito” o el “Mundial sin Brasil y Argentina”. Las potencias europeas son habituales asistentes en la justa y el nivel que demuestran es total.

Selecciones como Italia, España, Bélgica y Portugal, actual campeona defensora, siempre tratan de obtener el título por encima de las 3 grandes potencias del viejo continente. Aquí te presentamos a las 3 selecciones de mayor valor que jugarán la Euro 2021:

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Alemania ya no es la más poderosa

La tercera selección de mayor valor en la Eurocopa 2021 será Alemania. La escuadra teutona ha tenido 13 participaciones en la justa, ninguna otra nación ha jugado más este torneo que los germanos.

Con figuras jóvenes como Timo Werner, Kai Havertz, Leroy Sané, Ilkay Gundogan, Serge Gnabry, Joshua Kimmich y Antonio Rudiger, la selección de Alemania alcanza un valor de mercado de 936 millones de euros.

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Francia, la favorita para ganar la Eurocopa 2021

Francia, actual campeona del mundo, ocupa la segunda posición entre las selecciones más caras de la Eurocopa 2021. Llegan a la presente edición con una cuenta pendiente, tras perder la Final en 2016 ante Portugal, en una edición celebrada en el país galo.

Figuras del balompié mundial como Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema, N’Golo Kanté, Paul Pogba, Raphael Varane y Hugo Lloris hacen que la nómina de los galos sea de 1.03 mil millones de euros.

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Inglaterra y su explosiva juventud

La posición de privilegio entre las selecciones con mayor valor de la Euro es para Inglaterra. La escuadra de los “Tres Leones” vale 1.25 mil millones de euros. Los ingleses tienen 10 participaciones en la justa continental y siempre es una de las grandes animadoras del torneo europeo.

Jordan Pickford, Josh Stones, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden, Mason Mount, Harry Kane y Raheem Sterling son algunas de las figuras que hacen de Inglaterra la selección de mayor valor en todo el continente europeo.

