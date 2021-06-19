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Fútbol

España vs Polonia cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Las selecciones de España y Polonia se enfrentan en la segunda jornada de la Eurocopa 2020 donde las dos escuadras necesitan los puntos.

España vs Polonia

Escrito por: Azteca Deportes

Madrid, España. Las selecciones de España y Polonia se enfrentan en la segunda jornada de la Eurocopa 2020 donde las dos escuadras necesitan los puntos.

Sin margen de error para España, que recupera a Sergio Busquets, se enfrenta a Polonia con el goleador Robert Lewandowski, una amenaza para la selección española, necesitada de goles, triunfos y determinación frente a la presión y la inquietud que promueven su único punto hasta ahora contra Suecia.


Aunque el triunfo no sea indispensable para sostener su ambición de alcanzar los octavos, sí lo es para su pretensión de ser primera de grupo.

Ante Suecia fueron 17 remates, cinco a portería y cero goles de los españoles. Mientras no mejore en ese apartado, todo lo demás no tendrá ningún valor.

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Enfrente, Polonia, contra las cuerdas después de perder 1-2 ante Eslovaquia en su debut, se enfrenta a un encuentro de tensión máxima tras varios días envuelto en críticas por la mala actuación de sus jugadores. Pocos se han librado, desde su seleccionador, Paulo Sousa, hasta su jugador franquicia, Robert Lewandowski.

La imagen que mostró frente a Eslovaquia fue la de un equipo inconsistente, romo, gris, sin ideas y muy predecible que se vino a pique en cuanto sufrió algún contratiempo. Su inicio no pudo ser peor, derrotado por la que, a priori, era la selección más floja de todo el grupo.

Con ese ambiente en contra, Polonia intentará sumar tres puntos que alivien sus penas y, sobre todo, que mantengan sus opciones de jugar los octavos de final. Por lo menos, un par de hombres pelearán con alegría: el lateral zurdo Maciej Rybus y el medio Karol Linetty, las dos únicas buenas noticias por su gran partido ante Eslovaquia que se mantendrán en el once para empujar hacia la victoria.

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Alineaciones probables:


España: Unai Simón; Marcos Llorente, Eric García o Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Rodrigo; Koke, Dani Olmo o Fabián; Gerard Moreno, Morata y Ferrán Torres o Sarabia.

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus; Linetty, Moder, Klich; Jozwiak, Lewandowski y Zielinski.

El equipo de Azteca Deportes para los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

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