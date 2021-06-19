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Fútbol

Hungría le saca el empate a una ponderosa Francia

La selección de Hungría le arrancó el empate a una Francia que perdonó demasiado. El resultado aprieta las cosas en el Grupo F.

Hungría vs Francia

Escrito por: Azteca Deportes

Budapest, Hungría. La selección de Hungría le arrancó el empate a una Francia que perdonó demasiado. El resultado aprieta las cosas en el Grupo F para clasificarse para octavos de final.

El jugador del Barcelona Antoine Griezmann fue el primero en anotar de los mosqueteros franceses que conforman con Kylian Mbappé y Karim Benzema, que dejaron muestras de calidad pero no estuvieron acertados ante la puerta del arquero Péter Gulácsi.

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Los hungaros salieron con descaro a jugar, sin temor al campeón del mundo ni especular con el resultado. Más de 60.000 aficionados del Puskás Aréna fueron su apoyo incondicional.

En los minutos iniciales unos infatigables Fiola, Schäfer y Ádám Szalai crearon problemas por la izquierda a los franceses, que fueron sorprendidos por el desparpajo del rival.

Hungría vs Francia


Con el paso de los minutos y bajo un sol despiadado de 35 grados, Francia fue creciendo a medida que los húngaros se cansaban y aguardaban su oportunidad a la contra.

La trilogía Griezmann-Mbappé-Benzema ofreció una obra de arte a la media hora del partido con el primero filtrando a la espalda de la defensa, el segundo dejándola de tacón y el tercero perdonando cuando venía de cara cerca del área chica.

Hungría sufre una pérdida importante por el calor

Los húngaros sufrieron la primera víctima del calor: el veterano capitán, Ádám Szalai, de 33 años, se retiró del campo tras parecer mareado después de un golpe.

Francia jugó unos minutos de gran futbol y no marcó por falta de puntería. Y justo entonces llegó el gol de Hungría en el descuento de la primera parte.

Hungría vs Francia


En una contra Fiola se plantó en el área tras una pared con Sallai, el francés Varane llegó tarde y el carrilero definió ante Lloris poniéndola al palo para el 1-0.

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En el segundo tiempo los de Didier Deschamps salieron con una presión adelantada, aunque los húngaros no se arrugaron y respondieron con contragolpes cargados de veneno.

El empate de Francia llegó en una jugada afortunada. Lloris sacó un larguísimo saque de puerta que la defensa húngaro no supo despejar, el balón llegó a Mbappé, que centró raso, pero tras un rechace de un defensa el balón quedó muerto y Griezmann llegó para marcar a placer.

El partido fue entonces de ida y vuelta, con los húngaros buscando el gol y sin especular con el marcador, tratando de jugar, pese a sus limitaciones, y plantando cara a los campeones del mundo terminando el encuentro con division de puntos.

Con este marcador, Francia suma 4 puntos, mientras Hungría tiene su primera unidad en la Eurocopa.

con información de EFE

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