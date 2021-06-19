España y Polonia dividen puntos en la jornada 2 de la Eurocopa

En duelo perteneciente a la Jornada 2 de la Eurocopa 2021, España y Polonia pelearon hasta el final por los tres puntos; sin embargo, no pudieron romper la igualdad y firmaron un empate 1-1, con lo que comprometieron su pase a la siguiente fonda como representantes del grupo E.

Tras los típicos minutos de estudio, los españoles abrieron el marcador gracias al tanto de Álvaro Morata, quien empujó un tiro centro de Gerard Moreno al minuto 25, pero el delante de la Juventus no pudo gritar abiertamente el gol, ya que, lo anularon por fuera de lugar en un principio, pero al checar con el VAR, la asistencia fue concedida por el colegiado.

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Con este tanto, Morata pudo levantar la confianza que parecía perdida, luego de todas las fallas que tuvo en el primer cotejo contra Suecia donde el partido concluyó sin anotaciones, algo que le generó fuertes críticas del mundo futbolero y puso en tela de juicio su contundencia.

Posteriormente, luego de volver del descanso de medio tiempo, el ganador de la Bota de Oro de la presente temporada, Robert Lewandowski anotó el gol de los polacos cuando remató de cabeza para vencer al guardameta Unai Simón al minuto 54.

El empate de poco les servía a ambas selecciones; no obstante, no pudieron marcar más anotaciones, quedando así 1-1; resultado con el que España se queda en el tercer puesto del grupo con dos unidades y Polonia en el último con solo un punto.

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¿Qué necesitan para llegar a octavos de final?

El miércoles 23 de junio definirán si pasan a la siguiente ronda; España se medirá ante Eslovaquia, con una victoria lograría su clasificación; mientras que Polonia hará lo propio ante los suecos, pero los polacos necesitan ganar y que la “Furia Roja” no sume de a tres.