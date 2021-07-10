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Fútbol

Emotivo llanto de niña al recibir la playera de jugador de Inglaterra

Se volvió viral el video donde Belle McNally llora de alegría al recibir la camiseta de Mason Mount en el partido de Inglaterra ante Dinamarca.

Belle McNally y Mason Mount

Escrito por: Azteca Deportes

Londres, Inglaterra. Emotivo video que se hizo viral de la niña Belle McNally cuando llora de alegría al recibir la camiseta del jugador inglés Mason Mount al termino del partido donde la selección de Inglaterra se clasificó a la final de la Eurocopa 2020 al vencer a su similar de Dinamarca en el Estadio de Wembley.

"Voy a enmarcarla. No quiero venderla ni lavarla", declaró Belle McNally mientras mostraba la camiseta de la escuadra británica.

La niña de 10 años explicó que atrajo la atención de Mason Mount en el partido ante Alemania cuando el jugador del Chelsea la saludo desde el camión, por lo que decidió hacerle una bandera.

Mason Mount

"No me di cuenta hasta el último momento porque cuando se acercó, venía en mi dirección, pero estaba mirando para otro lado, así que no lo esperaba. Cuando se acercó y se paró frente a mí, fue cuando finalmente me di cuenta de que lo tenía en mis manos y era una locura", contó la pequeña Belle.

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"Ella es pequeña pero muy habladora". Tommy McNally

El padre de la niña, Tommy McNally, afirmó que desde saltaron los jugadores a la cancha para calentar habían estado tratando de atraer la atención del jugador número 19 de la selección inglesa.

Mason Mount

"Ella es pequeña pero muy habladora y estaba gritando 'Mason Mount' mientras él calentaba y logró llamar su atención en el calentamiento. Él vio su bandera tan afortunadamente que causó una gran impresión y esperaba que después del partido, tal vez ella llamaría su atención", dijo el papa de Belle.

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"El plan funcionó a la perfección. Para ser honesto, todavía estamos en la tierra de los sueños. Ha sido una locura", añadió Tommy.

Mason Mount' calificó como "un momento especial" el vivido en el estadio de Wembley cuando entregó la camiseta a la pequeña Belle.

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