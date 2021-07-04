Fechas y horarios semifinales Eurocopa 2020

México. La Eurocopa 2020 alcanza a su fase final en donde España, Inglaterra, Dinamarca e Italia llegan a las semifinales donde buscarán su boleto para la gran final del máximo torneo europeo de selecciones.

Las dos semifinales se jugarán en el enigmático estadio de Wembley en donde Italia enfrenta España y Dinamarca jugará ante la selección de Inglaterra.

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Italia vs España

Dónde : Estadio de Wembley

Cuándo: Martes 6 de julio

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

La semifinal Italia ante España es un clásico del futbol europeo. Se enfrentarán en una Eurocopa por cuarta vez consecutiva. España ganó en los penaltis de cuartos de final en 2008 y en la final de Kiev en 2012, y la 'azzurra' en los octavos de final de 2016.

Tanto el técnico de Italia, Roberto Mancini como el técnico de España, Luis Enrique disponen de dos escuadras totalmente renovadas, de presente y de futuro. Cada uno con su estilo. La intensidad, el dinamismo, casi frenético, del italiano, contra el 4-3-3 del español con la presión rápida tras la pérdida de balón.

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Inglaterra vs Dinamarca

Dónde : Estadio de Wembley

Cuándo: Miércoles 7 de julio

Horario: 14:00 horas (Tiempo del centro de México)

En la segunda semifinal, Inglaterra y Dinamarca se verán por segunda vez en una Eurocopa. El único precedente se remonta al primer encuentro de la increíble hazaña danesa en 1992, que acabó con empate a cero.

Diez años después de que la selección inglesa ganó por 3-0 en los octavos de final del Mundial de Corea/Japón 2002 en Niigata y en los últimos tiempos ambas escuadras volvieron a empatar a cero en Copenhague en la Liga de Naciones en septiembre de 2020 y los daneses se llevaron la victoria de Wembley (0-1) con un tanto de penalti de Christian Eriksen.

Con información de EFE