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Fútbol

Finlandia vs Bélgica cobertura en vivo | Eurocopa 2020

Bélgica buscará la perfección en la fase de grupos ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones.

Bélgica

Escrito por: Azteca Deportes

San Petersburgo, Rusia. Bélgica buscará la perfección en la fase de grupos ante una hambrienta Finlandia, que aún tiene opciones de clasificación en su primera Eurocopa de naciones.

Ser primera de Grupo B es primordial para los belgas, ya que eso influye no sólo en los rivales que los “diablos rojos” se encontrarán en los cruces, sino también en los desplazamientos, más largos si queda segunda.

Por si había alguna duda, el técnico Roberto Martínez pondrá su equipo de gala. Ya lo dijo tras la victoria ante Dinamarca. Jugarán de inicio Kevin De Bruyne y Eden Hazard. Tampoco habrá descanso para Lukaku.

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Para Hazard es una nueva oportunidad de recuperar su nivel. Jugó 20 minutos contra Rusia y media hora en el segundo partido. No lució, pero sí se le vio con mayor confianza a la hora de encarar.

También volverá Witsel, que sustituirá a Dendoncker, titular en los primeros dos partidos. El medio del Borussia, que estuvo sin jugar desde enero por una lesión de tobillo, es uno de los favoritos del seleccionador.

La selección de Finlandia ganó sin merecerlo a los daneses, pero sí fueron acreedores de un mayor premio ante los eslavos. Defendieron bien y atacaron mucho mejor que en el primer partido. De estar más acertados Pukki y Pohjanpalo, al que le anularon un gol por un ajustado fuera de juego, otra gallo cantaría.

El seleccionador finlandés, Marrku Kanerva, lo dejó claro. “Es el partido más importante en la historia del futbol finlandés”, declare en conferencia de prensa.

Los defensas belgas no se caracterizan por su velocidad y los finlandeses intentarán buscarles la espalda. Para ello, el seleccionador finlandés, Markku Kanerva, deberá introducir más dinamita.

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A la escuadra de los finlandeses no les vale con perder dignamente en el tercer partido de su debut en una Eurocopa. Tres puntos pueden no ser suficientes para ser uno de los cuatro mejores terceros, más aún cuando a los rusos les vale con un empate en Copenhague si los escandinavos no derrotan a los belgas.

Alineaciones probables:


- Finlandia: Hradecky; Tovio, Arajuuri, O'Shaughnessy; Raitala, Uronen, Lod, Kauko, Kamara; Pohjanpalo y Pukki.

- Bélgica: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vermaelen; Meunier, De Bruyne, Witsel, Carrasco; Mertens, Lukaku y Eden Hazard.

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