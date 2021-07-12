Gareth Southgate se responsabiliza de la derrota

Londres, Inglaterra. Después de la derrota de la selección de Inglaterra ante Italia en la final de Eurocopa 2020, el técnico de la selección inglesa Gareth Southgate declaró que fue más dolorosa por lo cerca que estuvieron de la victoria.

Southgate siente como si tuviera "desgarrado el estómago" apuntó en conferencia de prensa este día y consideró que aún es "demasiado pronto" para poder extraer algo positivo de todo lo sucedido.

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El técnico de Inglaterra asumió toda la responsabilidad de la derrota y aclaró que su prioridad después del partido fue hablar con los jugadores que fallaron los penaltis dando todo su apoyo, además habló con cada uno de sus jugadores para agradecerles que hubieran dado todo lo que tenían en el campo.

"Tenemos que asegurarnos de que estamos ahí, y alineados con su club y asegurarnos de que cuidamos de estos chicos, sin duda", señaló Southgate.

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El seleccionador dijo que es demasiado pronto para asimilar lo que sus jugadores hicieron en la Eurocopa llegando hasta la final decidiéndose en serie de penales.

"Sé que con tiempo lograremos apreciarlo y sé que los mensajes que nos llegan van en esta línea… Cuando eres parte del mundo del deporte y llegas a una final, sabes que esas oportunidades son raras y estar tan cerca y saber todo lo que eso ha costado y saber que tienes que remontar e intentarlo de nuevo, eso es durísimo el día después".



Gareth Southgate tildó de imperdonables los insultos racistas

Gareth Southgate tildó de "imperdonables" los insultos racistas de los que algunos jugadores de la plantilla, los que fallaron los penaltis, fueron objeto en redes sociales.

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"Hemos sido un rayo de luz a la hora de unir a la gente y la selección representa a todo el mundo, así que esa unidad debe continuar", subrayó.

Aclaró asimismo que es su "decisión" quién tira los penaltis, "no se trata de que los jugadores se presenten voluntarios o que los más experimentados se echen atrás".

Con información de EFE