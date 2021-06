Julio César Chávez reitera: pelearé sin careta

El gran campeón azteca Julio César Chávez se enfrentará este sábado al puertorriqueño Héctor “Macho” Camacho Jr. en el Estadio Jalisco, pelea que podrás disfrutar por Box Azteca “La Casa del Boxeo” en punto de las 10 de la noche por Azteca 7, la mejor transmisión.

Esta pelea significa la despedida de los cuadriláteros del gran campeón mexicano, con un aliciente muy especial y que ha generado mucha polémica para el combate. Julio Cesar Chávez asumirá el riesgo de quitarse la careta en el último de cuatro rounds pactados, exponiendo su salud e incluso su vida, a pesar de no tener la aprobación de su médico.

Este viernes, en la Ceremonia de Pesaje, Julio César Chávez reiteró su promesa, en la que acotó que serán tres rounds con careta y que en el cuarto ante el hijo del ‘Macho’ Camacho se quitará la protección, aunque sus hijos, madre y hasta el doctor que le puso un ingerto en la frente, le han dicho que no es conveniente arriesgarse.

El “Champ” fue claro y explicó que no se resistirá y dará todo lo que tenga en ese episodio aunque tenga consecuencias su decisión.

La Leyenda del boxeo mundial reiteró que aunque no tenga el visto bueno de los médicos, el se pondrá en las manos de Dios durante su pelea de despedida.

“Lógicamente ‘Macho’ Camacho está más joven que yo y esto ya se tornó un poco personal, aunque sea con careta es peligroso para mí. Me trajeron un doctor y no acepta que yo me quite la careta, me dice que es muy peligroso y me puede dar un derrame cerebral, pero yo estoy en lo mío, yo estoy pensando en que me voy a quitar la careta en el último round y que sea lo que Dios quiera, pero sí, (mis familiares) están muy preocupados”, expresó Julio César Chávez .

El cartel del evento en el que se enfrentarán Julio César Chávez ante Macho Camacho

Gran cartel de Boxeo que se tendrá en el mítico Estadio Jalisco y que Azteca Deportes tendrá en Exclusiva para usted:

- OMAR CHÁVEZ VS “INOCENTE” ÁLVAREZ III

- CHÁVEZ JR VS ANDERSON SILVA

- JC CHÁVEZ VS MACHITO CAMACHO

Julio César Chávez es consciente de que la edad es un factor determínate en el deporte, pero aseguró que dejará todo en el ring para satisfacer a los aficionados.

“Será complicado por mi edad, pero no es excusa, voy a tratar en 4 rounds de agradar a toda la gente. Siempre que le prometo algo al público lo cumplo y el sábado no va a ser la excepción. Tengo 58 años, lógicamente no van a ver al Gran Campeón Mexicano que estaba en su apogeo, pero definitivamente les voy a regalar una muy buena exhibición”, sentenció Julio César Chávez.