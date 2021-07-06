Italia derrota a España en penales y va a la final de la Eurocopa 2020

La Selección de Italia se metió a la gran final de la Eurocopa 2020 en donde espera rival de la llave entre Inglaterra y el caballo negro Dinamarca tras igualar 1-1 ante España en tiempo regular y llevarse el triunfo 4-2 en una dramática serie de penales.

En duelo celebrado en Wembley, la catedral del futbol, la ‘Azzurra’ apeló a su tradicional estilo y con base en contragolpes y en mantener el orden defensivo, controlaron a una España que a pesar de tener la posesión de balón y algunas llegadas a la portería, sufrieron para batir a Gianluigi Donnarumma.

Durante la primera mitad, los dirigidos por Luis Enrique le plantaron cara al equipo favorito para ganar el torneo e incluso mandaron al campo a Mikel Oyarzabal como centro delantero, situación que se notó al momento de la definición.

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A pesar de los intentos de La Furia, Italia contuvo los embates a través del exportero del AC Milan, quien atajó todo lo que recibió y así llamar la atención de grandes clubes, pues actualmente es agente libre.

Para la parte complementaria, la tónica fue la misma, pero Italia explotó los espacios por las bandas con la velocidad de Federico Chiesa y Lorenzo Insigne, y fue el jugador de la Juventus quien abriría el marcador.

59' GOL CHIESA . ITALIA 1 ESPAÑA 0 EUROCOPA SEMIFINAL: pic.twitter.com/qIsPL48ROh — #MeMe Futbolero ReTweet (@meme_futbolero) July 6, 2021

Al minuto 60, España tuvo una jugada a balón parado en el área rival, sin embargo, Donnarumma capturó el balón y salió rápidamente, en donde después de tres toques, Italia llegó al área rival y tras un rebote la esférica le quedó a Chiesa, quien controló y disparó al ángulo para colocar el 1-0 en el electrónico.

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Con todo en contra, Luis Enrique tuvo que echar mano de dos delanteros y mandó al campo a Gerard Moreno y Álvaro Morata, siendo el delantero de la Juventus quien lograría el empate.

Cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido, Morata recibió un espectacular pase filtrado de Dani Olmo, controló el balón y con un amague venció a Donnarumma para mandar el disparo a primer poste e igualar las acciones.

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💫 Á L V A R O

M O R A T A 💫#ITA 🆚 #ESP | 1-1 | 89' #SomosEspaña #EURO2020 pic.twitter.com/85YpoSxxZ6 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 6, 2021

En los minutos restantes, ambos equipos carecieron de claridad en la zona caliente y las acciones se trasladaron al tiempo extra, en donde ninguno quiso arriesgar y apostaron por demostrar quién era mejor desde los once pasos.

Para la tanda de penales, los italianos demostraron más seriedad y consiguieron su boleto a la final a pesar de que Mario Locatelli falló el primero, pues Belotti, Bonucci, Bernardechi y Jorginho sellaron el triunfo Azzurrri, mientras que para La Furia anotaron Thiago Alcántara y Gerard Moreno; fallaron Dani Olmo que la mandó a las nubes y Álvaro Morata quien pasó de héroe a villano.

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Italia espera rival de la llave entre Inglaterra y Dinamarca

Italia enfrentará al ganador de la llave entre Inglaterra y Dinamarca en la gran final de la Eurocopa 2020, la cual se disputará el próximo domingo 11 de julio en punto de las 14:00 horas del centro de México y en donde los Azzurris buscarán su segundo título de Europa.

