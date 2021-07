Aficionados españoles, de la oficina a Wembley

Londres, Inglaterra. Por causas de las restricciones puestas por el gobierno del Reino Unido a los extranjeros por el Covid-19 pusieron casi imposible viajar desde España.

Por lo que la Real Federación Española de Futbol lanzó una campaña llamada “Os necesitamos” donde invita a la amplia comunidad española en el Reino Unido para que asistiera al Estadio de Wembley y más con las entradas a 85 euros (2,013.20 pesos mexicanos) que la UEFA sacó de repente para asegurarse la afluencia al estadio.

La noticia corrió como la pólvora entre los inmigrantes y expatriados españoles.

“Fue una sorpresa de mi amigo Sergio, que me llamó ayer por la mañana y me dijo que había entradas. Jamás me podía haber imaginado que iba a ver a España aquí en semis”, declaró un aficionado de origen español antes de entrar al estadio.

Rodeado de cuatro amigos, andaluces como él, no dudó en sacarse una foto con el estadio de Wembley de fondo, gracias a un fotógrafo muy particular.

"¡Ha sido el propio “bobby” (policía londinense) el que se ha ofrecido para hacernos la foto!”, comentó Juanjo Montilla.

La campaña ha sumado a los propios ingleses para que compren boletos y aporten su ruidoso apoyo a la selección Española.

Una de esas británicas que este martes dan su aliento a España en Londres es Vanessa Harrower, llegada junto a su pareja desde Manchester, que por unas horas será una aficionada española. Sólo, eso sí, hasta que este miércoles su Inglaterra se juegue el pase a la final contra Dinamarca.

El partido supone para muchos inmigrantes la posibilidad de reconectar con el país de sus raíces, que en no pocos casos abandonaron hace décadas.

El navarro Alberto Munárriz es uno de ellos. Residente en Worcester (en el centro de Inglaterra) desde hace 25 años, este seguidor confeso de Osasuna y ataviado con la camiseta de los rojillos calentaba motores en los aledaños de Wembley junto a su hijo Daniel, de 16 años.





"¡España por siempre, señor!”, dijo orgulloso este admirador de Busquets.

Siete horas en auto para ver el encuentro de España



Y sin necesidad de pasar por el aeropuerto, pero después de un largo, muy largo viaje, algunos osados tampoco quisieron perderse esta oportunidad histórica. Eso hizo Amor Pérez, que, con su hijo David, de 12 años, se metió en un coche y puso rumbo a Londres desde Escocia, donde vive desde hace siete años.

“Vi el anuncio que ponía ‘españoles os necesitamos’ y ni nos lo pensamos. No teníamos camiseta ni nada, pero ahora ya tenemos todo el kit. Nos volvemos esta misma noche y a la una del mediodía mañana vuelvo a trabajar”, dijo la señora.

