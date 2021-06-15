Jugador de Bélgica con 6 fracturas en la cara

Bruselas, Bélgica. Timothy Castagne, defensa belga, sufre seis fracturas en la cara producidas en el partido del pasado sábado entre las selecciones de Bélgica y Rusia dentro de la Eurocopa y sera operado este día, según información de la radiotelevisión RTBF.

Se espera que la operación dure entre dos y cuatro horas, apuntó el canal sobre el jugador que se pensaba que sufría sólo dos fracturas.

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Con el diagnóstico de las seis fracturas se precisa que su recuperación sería de más de cuatro semanas, el lateral derecho del Leicester City había expresado que podría estar recuperado para la final de la Euro si Bélgica llegaba a disputar ese partido el 11 de julio en el estadio de Wembley.

"Si llegamos a la final, claro que podrá venir. Pero habrá que ver si podrá estar en el campo, lo dudo. Desde el punto de vista médico, necesita cuatro semanas. Pero tras el caso de Axel Witsel, que no debería de estar aquí tras su lesión, yo no excluyo los milagros médicos", dijo en conferencia de prensa el técnico de la selección de Bélgica, Roberto Martínez.

Timothy Castagne se fractura en un choque por lo alto



Timothy Castagne, que juega su primer gran torneo internacional, se lesionó luego de un choque aéreo con el jugador ruso Daler Kuziáyev en el minuto 27 del primer tiempo del juego de debut de su selección en la Eurocopa el sábado en San Petersburgo en el que la escuadra de Bélgica se impuso por 3-0 y abandonó el campo con la cara muy dañada.

Castagne fue sustituido por Thomas Meunier, que marcó el segundo tanto de los belgas y asistió a Romelu Lukaku en el tercero.

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La selección de Bélgica ocupa el primer puesto del grupo B empatado con Finlandia con tres puntos, seguidos por los combinados de Dinamarca y Rusia que se encuentran con cero unidades.

Los Próximos juegos de este grupo son Dinamarca vs Bélgica y Finlandia vs Rusia.

Con información de EFE