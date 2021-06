Ferretti tenía jugosas ofertas en el extranjero, y eligió a Juárez

Una de las contrataciones que más revuelo ha causado durante este mercado, es la de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, que fue seducido y convencido de llegar a los Bravos de Juárez después de una exitosa etapa con los Tigres.

El equipo fronterizo logró atraer al multicampeón para asumir las riendas de su proyecto, incluso por encima de otras propuestas que tenía del extranjero, según reveló el propio estratega durante el programa Los Protagonistas.

“Tuve unas cuantas ofertas, pero todas eran fuera de México. En el mundo árabe, en China, Brasil, Rusia, y no me interesaba. Yo estoy muy arraigado al país, a México, y naturalmente no tengo ninguna intención de salir de aquí”, dijo con contundencia.

Además, subrayó que más allá de la situación futbolística que atraviesa el club, lo que es un gran reto para su carrera, a Ferretti le enamoró el hecho de poder aportar al crecimiento de una comunidad como la de Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Lo que me sedujo es que el señor Alejandro de la Vega (presidente de Bravos de Juárez) me comentó y me propuso. Son personas que están buscando un beneficio de una comunidad, de Ciudad Juárez, son personas que no tienen la necesidad de estar buscando negocio, son muy exitosas, pero el proyecto que me plantearon tiene que ver con buscar el beneficio de una comunidad y eso me llena de ganas de brindarme y en esta nueva etapa del equipo todos vamos a estar muy comprometidos de sacar al club de la situación en la que se encuentra”, dijo el timonel de 67 años.

Ferretti sabe que el panorama es espinoso

El ‘Tuca’ Ferretti reconoció que no será sencillo levantar el nivel futbolístico del equipo, aunque tiene la confianza de que la actitud y el trabajo diario los ayudará para lograr los objetivos

“Sí va a ser complicado. Las cosas que valen la pena siempre son difíciles. Pero yo tengo la confianza en que podemos edificar cosas, pero que no nos aloquemos. Aquí este año futbolístico viene para poder librar la situación del descenso, y plantear 25 o 26 puntos por torneo, para librar esta situación desagradable e incluso poder pensar en una liguilla”.