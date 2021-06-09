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Fútbol

Karim Benzema: Karma o solamente mala suerte

Karim Benzema luego de esperar 5 años y 7 meses para regresar a una convocatoria de la selección francesa se lesión en el partido ante Bulgaria.

Karim Benzema se lesiona ante Bulgaria

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. Karma o simplemente mala suerte tiene el delantero del Real Madrid Karim Benzema luego de esperar 5 años y 7 meses para regresar a una convocatoria de la selección francesa que le diese la oportunidad de ganar un gran título con los "bleus", el galo se lesiona en el partido ante la selección de Bulgaría.

El pasado 2 de junio Benzema volvió a ponerse el uniforme de la selección de Francia, bicampeones del mundo, en un encuentro amistoso para la Eurocopa ante la selección de Gales.

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Curiosamente, fue el mismo estadio en el que Karim Benzema había jugado su último partido antes del escándalo que le implicaba en un supuesto chantaje con un video a su entonces compañero Mathieu Valbuena.

Francia derrotó a Gales 3-0. Marcaron Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé. Karim erró un penalti, detenido por el meta Ward, y disparó al poste (rechace que aprovechó Dembélé para anotar).

Karim Benzema ante Bulgaria

Gran tridente forma Benzema con Mbappé y Griezmann


Benzema jugó excelente, se entendio perfectamente con Mbappé y Griezmann.

A una semana de debutar ante la ponderosa Alemania en la Eurocopa, El equipo galo se enfrenta a Bulgaria, una escuadra que parecía factible para que Benzema regresara al camino de los goles con su selección (su último tanto data del 8 de octubre de 2015, un doblete ante Armenia).

Con público en las gradas (5.000 aficionados) y en el estadio predilecto de los galos, el de Francia, el goleador del Real Madrid tenía todo a su favor para marcar su gol 28 en su partido internacional 83.

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Pero poco después de la media hora de partido, cuando Francia ganaba 1-0 con gol de Griezmann, Benzema puso su mano a la zona superior de la rodilla derecha. Pidió el cambio y salió cojeando. Lo reemplazó Olivier Giroud.

Didier Deschamps después del partido comentó, "Se trata de una contusión. Se ha dado un buen golpe en el músculo superior de la rodilla. Paró porque sintió que empeoraba. No había por qué arriesgarse".


Las próximas 48 horas serán cruciales para conocer mejor la evolución de la lesión. Si Benzema podrá alistarse ante Alemania en Munich en menos de una semana es todavía una incógnita.


Con información de EFE

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