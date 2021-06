El torneo de verano que jugará Diego Lainez con la Selección

El mediocampista mexicano Diego Lainez tendría la anuencia del Betis para poder participar en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2021 con la Selección Azteca. Tras el empate ante Arabia Saudita en la gira que realizan por España, el entrenador del conjunto nacional, fue cuestionado sobre cómo van las negociaciones con el club español para que puedan ceder al futbolista.

“Tendré una junta mañana con Gerardo Martino y Gerardo Torrado para tratar de ir definiendo esas últimas listas, en lo que me quedé, es que al parecer con Lainez no habría problema, podría ser cedido y esa es la última información que tengo, mañana seguramente espero que eso se pueda confirmar, que Diego puede ser parte de este proceso y de aspirar a estar en Juegos Olímpicos” reveló Jimmy.

Lainez, que este 9 de junio cumple 21 años, se encuentra concentrado con la Selección Mayor en Estados Unidos luego de terminar subcampeón de la Nations League de Concacaf. Este sábado México se medirá a Honduras en Atlanta y la próxima semana será determinante para saber si estará en Copa Oro o Juegos Olímpicos.

VIDEO: Gol de Diego Lainez a pase de Raúl Jiménez ¡Ataque azulcrema!

La gira por España de la Selección Mexicana

México igualó 1-1 ante Arabia Saudita en el segundo duelo de preparación en Marbella, y este sábado tendrá el tercer y último compromiso ante Australia. Jaime Lozano aceptó que la generación de opciones para los delanteros Eduardo Aguirre y José Juan Macías es una de las situaciones que deben mejorar.

“Hoy juega Lalo Aguirre pero no le pudimos generar opciones, es la realidad, un delantero necesita opciones de gol y no fuimos capaces de ninguna. Nos está pasando un poco lo que en el Preolímpico, la gente que llega de atrás (mete goles), el partido anterior fue un extremo y en este fue el otro extremo. Tenemos que ser más incisivos y más egoístas en ciertas jugadas. Hay que patear al arco, si no, es imposible” explicó el técnico.

Lozano dejó entrever que José Juan Macías será el atacante titular ante los australianos, mientras que descartó la presencia de Santiago Giménez por una lesión muscular.