Los tres defensas más caros de la Eurocopa 2021

Aunque no se llevan todos los reflectores, los defensas siempre son pieza clave para que una selección logre un título. En la Eurocopa 2021 la posición de zaguero toma gran relevancia, pues la mayoría de los campeones de las ediciones anteriores han tenido figuras en ese sector del campo.

En el top ten de los defensas con mayor valor que jugarán la Eurocopa 2021 llama la atención que ninguno es mayor de 30 años. La juventud es uno de sus atributos que elevan su precio a pocos días del arranque de la competencia continental.

¿Quiénes son los 3 defensas como mejor valor que estarán en la Eurocopa 2021?. Aquí te presentamos un análisis de ellos.

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Raphael Varane, el ídolo del Real Madrid

El tercer defensa con mayor valor es el francés Raphael Varane. El famoso defensa central del Real Madrid tiene un precio de 70 millones de euros. Con 28 años podemos decir que está en la plenitud futbolística, es una pieza importante para Didier Deschamps en la zona defensiva de los campeones del mundo, Francia.

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Matthijs De Ligt, el futuro de los Países Bajos

Países Bajos es una fábrica de futbolistas y sus defensas tienen gran prestigio dentro de toda Europa. Solamente falta mencionar nombres como Ronald Koeman, Frank de Boer, Jaap Stam y más recientemente Virgil Van Dijk para ver la calidad de zagueros de la “Orange”.

Matthijs De Ligt es el segundo defensa con mayor valor de la Eurocopa y el zaguero de la Juventus de Turín es un heredero confiable de todos esos jugadores antes mencionados. De Ligt apenas tiene 21 años y ya vale 75 millones de euros.

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Ruben Dias, el mejor defensa de la Premier League

El portugués Ruben Dias vale 75 millones de euros, es el número uno en la lista de defensas con mayor valor de la Eurocopa. El lusitano apenas tiene 24 años y gracias a su gran temporada con el Manchester City fue nombrado mejor jugador de la Premier League hace unos días.

Ruben Dias tiene en la ubicación y su gran capacidad de anticipación, a dos de sus principales armas para ser el defensa más caro que podrán ver los fans en la Eurocopa 2021 que arranca el viernes 11 de junio.