Marcus Rashford responde a insultos racistas en su contra

Inglaterra. El delantero del Manchester United y de la selección de Inglaterra Marcus Rashford, uno de los tres jugadores ingleses que fallaron uno de los penaltis en la final de la Eurocopa 2020 la cual se llevó la selección de Italia, respondió a los mensajes racistas que recibió en sus redes sociales y en la federación inglesa de futbol.

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"Espero leer cosas escritas sobre mí. Ya sea por el color de mi piel, dónde crecí o, más recientemente, cómo decido pasar mi tiempo fuera de la cancha. Puedo soportar críticas de mi actuación durante todo el día, mi penal no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quien soy y de donde vengo", escribió Marcus Rashford en sus redes sociales.

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"Los mensajes que he recibido hoy han sido positivamente abrumadores y ver la respuesta en Withington me dejó al borde de las lágrimas. Las comunidades que siempre me rodearon con sus brazos continúan sosteniéndome. Soy Marcus Rashford, de 23 años, hombre negro de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso. Por todos los amables mensajes, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes", señaló el delantero luego de que el mural donde se encuentra su imagen fuera vandalizado, cientos de vecinos salieron para tapar los mensajes racistas a su persona y un artista lo restauró.

"Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto. He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para que todos lo vean y probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre me he echado atrás por un penal, pero algo no me pareció del todo correcto…Durante la carrera larga me ahorré un poco de tiempo y, lamentablemente, el resultado no fue el que quería. Sentí que había defraudado a mis compañeros de equipo. Sentí como si los decepcionara a todos, añadió Rashford.

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Marcus Rashford se disculpa con sus compañeros

Finalmente, Marcus Rashford le pidió perdón a sus compañeros de la selección inglesa por haber fallado el penalti.

"Todo lo que puedo decir es que lo siento. Ojalá hubiera sido diferente. Mientras sigo pidiendo perdón, quiero gritar a mis compañeros. Este verano ha sido uno de los mejores que he experimentado y todos ustedes han jugado un papel en eso. Se ha construido una hermandad inquebrantable. Tu éxito es mi éxito. Tus fracasos son míos".

