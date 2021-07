Soy Ambriz, a lo mejor dirán y este pinche mexicano quién es

El técnico mexicano Ignacio Ambriz, actual entrenador del Huesca de la Segunda División de España, se sinceró y habló acerca de cómo había sido su primer entrenamiento en el Club y las palabras que les dijo a sus jugadores.

“Te lo voy a decir como tal, les dije bueno yo soy Nacho Ambriz a lo mejor ni me conocen, y les comenté seguro van a decir ¿y este pinché mexicano quien será? Así como tal te la cuento, eso dije, con el equipo y voy a buscar el orden, buscaré tener intensidad, soy un obsesionado por tener la pelota, entregare herramientas a mis jugadores para contrarrestar a los adversarios porque será esta liga es muy difícil. Qué te digo, siempre soy frontal siempre al decir las cosas, son cosas que aprendido en toda mi carrera y a los 56 años de vida no me puedo andar con las ramas, tengo que ser frontal en lo que quiero y pretendo”, aseguró Ambriz en Conferencia de Prensa.

Además Nacho Ambriz fue contundente y despejó cualquier duda acerca de si va llevar o no jugadores mexicanos como refuerzos del Huesca.

“Es cierto han habido dos reuniones, no se ha tocado concretamente el tema de ningún refuerzo mexicano, es cierto que nos falta gente por llegar, se ha estado platicando de eso, pero te reitero sería aventurarme, tengo que analizar bien, bien a quién sería, a jugador mexicano podría traer, tengo uno o dos en mente que me gustarían, pero no te lo ponen en un precio accesible, pero también dependería de qué ellos quieran ayudar, de que quieran venir a la segunda división, si se da esto, no sería para este torneo, sería para armar un equipo muy competitivo”, añadió Ambriz.

Los precios de los jugadores aztecas son muy elevados

Con respecto al valor del futbolista mexicano, el técnico de 56 años fue muy claro y aseguró que los precios de los jugadores aztecas son muy elevados y eso crea un obstáculo para que sean material de exportación, poniendo como ejemplo que alguna vez Javier Aguirre quiso llevar al “Cabrito” Arellano al Osasuna pero su valor era estratosférico para el conjunto pamplonero.

“Muchas veces Hugo Sánchez dijo que el jugador mexicano tiene que salir, que el entrenador tiene que salir, los precios no son nada baratos, alguna vez Javier Aguirre se interesó por el cabrito Arellano y se lo quería llevar a Osasuna y el precio era demasiado para una institución como a Osasuna, porque no llegaba ese precio. Ahora JJ Macías toma esta decisión que le permite llegar a otras en otras condiciones y que pinta para ser uno de los mejores, no tengo la menor duda de eso, de afuera se dice muy fácil pero los dueños. Se arreglan para tener a los jugadores”, finalizó Ambriz.