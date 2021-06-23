Aficionados se equivocan de ciudad para ver a Francia en la Eurocopa

En plena época de la comunicación y la globalización parecería imposible equivocarse. Hace unos días unos colombianos llegaron a Brasil sin saber que la Copa América se jugaba a puerta cerrada. Ahora, un grupo de aficionados franceses se equivocaron de ciudad. Los seis galos que no se tomaron la molestia de buscar a dónde iban, se subieron a un avión, llegaron a Bucarest y dos horas después se dieron cuenta de que habían cometido un error y no podrían ver a su país en la Eurocopa.

Bucarest es la capital de Rumania, el tema es que Francia se enfrentó a Hungría en Budapest, la capital de Hungría. Son dos letras de diferencia, la “c” por la “d” y “r” por la “p”, pero más de 830 kilómetros de diferencia. Dos países totalmente distintos y, aunque parezca increíble ni saber que el rival era Hungría avivó al grupo de seguidores.

El partido se disputó el sábado pasado, pero la historia se dio a conocer hasta hoy. Y es que el periódico Jurnalul National dio a conocer el hecho hasta este miércoles. León, Joel, Didier, Manuel, Jaques y otro León, son los nombres de los seis confundidos viajeros. El grupo de amigos, al notar que no había nada que indicara que un partido se jugaría ahí, se acercaron de manera fortuita a un periodista.

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El reportero quedó totalmente sorprendido cuando escuchó lo siguiente: “Somos franceses. Llegamos aquí por error. Cada vez está más claro que no estamos donde debemos estar, en Budapest para el partido entre Hungría y Francia”, mencionaron. El incrédulo cronista, como pudo, les explicó que se habían equivocado de país.

“Esta es la primera vez que viajamos a esta parte de Europa. Para ser honesto, para mí, hasta hoy, no había diferencia entre Bucarest y Budapest. Necesitamos aprender más sobre Europa”, fue la frase con la que uno de los viajeros justificó su gravísimo error.

Budapest (Hungary), 19/06/2021.- Fans of France react during the UEFA EURO 2020 group F preliminary round soccer match between Hungary and France in Budapest, Hungary, 19 June 2021. (Francia, Hungría) EFE/EPA/Darko Bandic / POOL (RESTRICTIONS: For editorial news reporting purposes only. Images must appear as still images and must not emulate match action video footage. Photographs published in online publications shall have an interval of at least 20 seconds between the posting.) |Darko Bandic / POOL/EFE

Al final, los seis decidieron permanecer en Bucarest con la esperanza de que a Francia le toque jugar la fase de los octavos de final en dicha ciudad. A la espera de que eso suceda, seis franceses turistean por la capital rumana sin tener del todo claro en dónde están.

Clasificados hasta el momento

A falta de una Jornada de la Fase de Grupos, ya hay varios países clasificados a la siguiente ronda. Italia, Gales, Suiza, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Austria, Ucrania, Inglaterra, Croacia, República Checa, Suecia y España, son los equipos que hasta el momento tienen un lugar en la siguiente ronda de la Eurocopa. Por su parte, Francia cerrará la primera fase de la competencia ante Portugal y su grupo cerrará con el enfrentamiento entre Alemania y Hungría para conocer a los últimos invitados.

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