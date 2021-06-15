La increíble falla de Cristiano Ronaldo en la Eurocopa 2020

Cristiano Ronaldo falló una jugada increíble en el duelo de la Jornada 1 entre Hungría y Portugal correspondiente a la Eurocopa 2020, hecho que le provocó convertirse en tendencia de inmediato.

Durante el primer tiempo del cotejo, ningún equipo pudo hacerse daño y se quedaron sin anotaciones, sin embargo, el conjunto luso fue el que más lo intentó y estuvo cerca de abrir el marcador, sin embargo, la oportunidad más clara del partido fue errada por Cristiano Ronaldo.

Los dirigidos por Fernando Manuel Costa Santos controlaron la posesión del balón y doblaron al rival en cuanto a disparos a la portería, pero sufrieron para tener oportunidades claras ante el cancerbero del RB Leipzig Péter Gulácsi.

La jugada que tanto esperaban los portugueses llegó al minuto 42 cuando después de una combinación entre Raphael Guerreiro y Bruno Fernandes terminó con un pase al centro del área que encontró a Cristiano Ronaldo de cara al arco, sin marca y con el portero vencido, sin embargo, echó el cuerpo hacia atrás y su disparo acabó en las nubes.

Baita passe de Bruno Fernandes para Cristiano Ronaldo............... é.pic.twitter.com/MyGeq03yK0 — | ONF | 🇮🇹🇵🇹 (@onovofutebol) June 15, 2021

Cristiano Ronaldo no lo podía creer y de inmediato se llevó las manos a la cabeza en clara seña de incredulidad, pues para un delantero de su categoría, es impensado que pueda fallar una oportunidad tan clara.

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Se espera mucho de Portugal y Cristiano Ronaldo

Actualmente Portugal ha causado muchas expectativas e incluso es uno de los grandes favoritos para contender por el título y refrendar su campeonato en la Eurocopa 2020, pues cuenta con una generación de jugadores que juegan en la élite del futbol mundial.

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Rui Patricio le da una gran seguridad al arco con su veteranía y en la defensa central, el experimentado Pepe es un gran complemento de Rúben Dias del Manchester City, quien ganó el premio al mejor jugador de la Premier League por la Asociación de Periodistas de Inglaterra.

La delantera es lo más llamativo de Portugal, pues encabezados por Cristiano Ronaldo, los lusos tienen a jugadores que juegan en la élite del futbol mundial como Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United) y Diogo Jota (Liverpool).

