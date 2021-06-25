Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
logo_UEFAeuro2024.png
QUIERO VER
Fútbol

Detectan nueva variante de Coronavirus en la Euro 2020

Varios partidos han dejado casos positivos de la nueva variante de Coronavirus, Delta, por lo que se incita a los espectadores a realizarse una prueba PCR.

Estadio Parken, sede de la Euro 2020

La Eurocopa 2020 continúa su marcha y el Coronavirus amenaza la competencia, pues al menos siete personas dieron positivo tras presenciar partidos en la sede de Copenhague.

Varios aficionados que asistieron al juego de la Jornada 2 entre Dinamarca y Bélgica se realizaron una prueba de detección del virus, y es que anteriormente se habían reportado cinco casos positivos por la nueva variante del Covid, Delta, la cual tiene el potencial de ser más letal al atacar de forma más rápida.

Según el ministro de salud de Dinamarca, Magnus Heunicke, durante el encuentro que disputó el cuadro de la Dinamita Roja frente a los Diablos Rojos se encontraron en la tribuna a tres espectadores que dieron positivo a la variante.

Así mismo, Heunicke incitó a las cuatro mil personas que se encontraban cerca de los contagiados a realizarse una prueba PCR para la detección eficaz de infecciones.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo le regala su jersey histórico a Mbappé

Finlandia vs Rusia también dejó contagios

Dinamarca no es el único país que ha presentado varios positivos durante la celebración de la Eurocopa.

La ciudad de San Petersburgo, que tiene como sede el Estadio Krestovski, también ha tenido problemas con la nueva variante del Coronavirus.

Al menos 80 personas de Finlandia que viajaron a Rusia para ver a su país en la Euro 2020, resultaron contagiados, no obstante, la UEFA asegura que la tasa de casos positivos continúa siendo baja, por lo que el organismo rector de la competencia se encuentra satisfecho con la situación general de los 11 estadios que albergan el torneo europeo.

Los Octavos de Final de la competencia comenzarán a jugarse el próximo 26 de junio y dicha instancia culminará el martes 29. Entre los partidos más atractivos de la eliminatoria se encuentran Bélgica ante Portugal e Inglaterra contra Alemania.

Te puede interesar: Los sorprendentes últimos cinco campeones de la Eurocopa

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP