Detectan nueva variante de Coronavirus en la Euro 2020

La Eurocopa 2020 continúa su marcha y el Coronavirus amenaza la competencia, pues al menos siete personas dieron positivo tras presenciar partidos en la sede de Copenhague.

Varios aficionados que asistieron al juego de la Jornada 2 entre Dinamarca y Bélgica se realizaron una prueba de detección del virus, y es que anteriormente se habían reportado cinco casos positivos por la nueva variante del Covid, Delta, la cual tiene el potencial de ser más letal al atacar de forma más rápida.

Según el ministro de salud de Dinamarca, Magnus Heunicke, durante el encuentro que disputó el cuadro de la Dinamita Roja frente a los Diablos Rojos se encontraron en la tribuna a tres espectadores que dieron positivo a la variante.

Vi har 3 tilskuere fra fodboldkampen Danmark-Belgien i torsdags, der er testet positive for deltavarianten. 4.000 tilskuere fra C-tribunen sektion 1,2,3,4,6 og 7 opfordres derfor til at blive PCR-testet. @STPS_DK og @DBUfodbold arbejder tæt sammen om effektiv smitteopsporing — Magnus Heunicke (@Heunicke) June 23, 2021

Así mismo, Heunicke incitó a las cuatro mil personas que se encontraban cerca de los contagiados a realizarse una prueba PCR para la detección eficaz de infecciones.

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Finlandia vs Rusia también dejó contagios

Dinamarca no es el único país que ha presentado varios positivos durante la celebración de la Eurocopa.

La ciudad de San Petersburgo, que tiene como sede el Estadio Krestovski, también ha tenido problemas con la nueva variante del Coronavirus.

Al menos 80 personas de Finlandia que viajaron a Rusia para ver a su país en la Euro 2020, resultaron contagiados, no obstante, la UEFA asegura que la tasa de casos positivos continúa siendo baja, por lo que el organismo rector de la competencia se encuentra satisfecho con la situación general de los 11 estadios que albergan el torneo europeo.

Los Octavos de Final de la competencia comenzarán a jugarse el próximo 26 de junio y dicha instancia culminará el martes 29. Entre los partidos más atractivos de la eliminatoria se encuentran Bélgica ante Portugal e Inglaterra contra Alemania.

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