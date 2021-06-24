Los sorprendentes últimos cinco campeones de la Eurocopa

Con los octavos de final definidos para la Eurocopa 2021 es tiempo de recordar las hazañas conseguidas por los anteriores campeones, entre las que destacan momentos épicos, tales fueron los casos de triunfo de países como Grecia y Portugal, que sorprendieron llevándose el título contra todo pronóstico.

En la edición del 2000 organizada en entre Bélgica y Holanda, los equipos de Francia e Italia chocaron en la final. En un duelo parejo los italianos tomaron la ventaja en el marcador al minuto 55 con anotación de Marco Delvecchio. Pero el empate llegó al minuto 94 por conducto de Sylvian Wiltord. Ya en tiempo extra, Francia se llevó el título con un gol de oro de David Trézéguet a los 103 minutos.

Cuatro años más tarde en Portugal la sorprendente Selección de Grecia se enfrentó contra el anfitrión. El duelo celebrado en el Estadio da Luz en Lisboa, se definió con una anotación al minuto 57 por parte del griego Angelos Charisteas. El jugador de Grecia remató un centro en un tiro de esquina para el 1-0.

En el 2008 la Selección de España se enfrentó contra la Selección de Alemania en el campo del Estadio Ernst Happel, en Viena. En dicha ocasión, el equipo ibérico saltó como víctima ante el poderío de los teutones. El gol del triunfo fue obra de Fernando Torres a pase filtrado de Xavi Hernández, para así ganar un mano a mano contra el portero Jens Lehmann al minuto 32 del tiempo regular.

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La final que rompe los parámetros

Con el impulso de ser campeón de la Copa del Mundo, la Selección de España refrendó su corona continental. En dicha ocasión el equipo dirigido por Vicente del Bosque se enfrentó a la Selección de Italia, que a pesar de contar con la presencia de figuras como Gianluigi Buffon y Andrea Pirlo, no pudo evitar la goleada 4-0. Las anotaciones fueron obra de David Silva al minuto 14, Jordi Alba al 41, Fernando Torres al 84 y Juan Mata al 88.

La Eurocopa 2016 volvió a definirse por una ventaja mínima, en el duelo entre la Selección de Portugal y la Selección de Francia. Pese a no contar con su máxima figura, Cristiano Ronaldo, el equipo lusitano logró levantar su primer título continental. El juego en el Stade de France fue definido con gol de Ederzito Macedo para convertirse en el actual monarca de Europa.

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